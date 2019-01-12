轿车撞沟揭毒品案．3人返现场取物被捕 一辆疑载有违禁品的豪华轿车失控撞入路旁的深沟，引朋唤友驾车前来取走物品后，相信遗漏一些物品而重返现场，遭正展开调查工作的警方逮个正着，警方较后从车内取获疑市价约1050令吉的毒品。

失控撞向深沟的轿车，被吊车吊回警局协助调查。（图：星洲日报）

（古来11日讯）车祸意外案中案！

广告

一辆疑载有违禁品的豪华轿车失控撞入路旁的深沟，引朋唤友驾车前来取走物品后，相信遗漏一些物品而重返现场，遭正展开调查工作的警方逮个正着，警方较后从车内取获疑市价约1050令吉的毒品。

3名被捕的友族嫌犯，较后被带往警局协助展开进一步调查，唯由于案发后，严重罪案组、肃毒组等警员都皆到现场展开调查，导致该路段一度出现交通长龙。

这起意外是于昨晚近7时发生，当时从古来方面朝哥打路方面行驶的豪华轿车，不知何故撞失控撞入古来海南会馆古来哥打路旁的大沟。

1车抵现场搬走肇祸车内物品

据悉，意外发生后，当时一些在海南会馆慈善堂吊唁者，听闻碰撞的巨响，即前往打算施予援手，而案发不久便出现另一辆黑色的豪华轿车抵达现场，将车内的物品搬上车后，与涉及车祸者一起离去。

据悉，交警在接获投报后，前往现场展开调查，唯在调查的过程中，原本已经离去的黑色豪车，再次重返现场而遭警方阻拦。

广告

卓明耀：起获千令吉毒品

古来警区主任卓明耀受询时披露，警方是于昨晚约7时，接获一项古来哥打路约2公里处交通意外的投诉，并扣留一辆黑色的豪华轿车及车内3名可疑的友族男子。

他指出，警方在初步调查时，在车内发现疑为毒品的物质，随后扣留车内27岁的司机，分别38岁及27岁的乘客，根据初步检验，3名男子的尿液皆呈阳性反应。

他透露，警方也在调查中，取获一个黑色的背包、两粒疑为“爱他死”（Ecstasy）毒品、12包重达7.21公克的可卡因（Syabu）毒品，初步估算市价约1050令吉。

广告

他说，警方目前援引1952年危险毒品法令第12（2）条文及1952年危险毒品法令39A（1）调查此案。