不真诚合作或重蹈国阵覆辙． 州选须公平分配议席 民进党党主席拿督斯里张庆信希望 ，在新联盟的合作契约之下，该党能被给予机会

（民都鲁12日讯）民进党党主席拿督斯里张庆信希望 ，在新联盟的合作契约之下，该党能被给予机会，在来临的砂州选举中获得公平的议席分配。他期望身为砂盟主席的首长能给予帮助，归还原本属于该党的3个议席以及当初答应增加的2个议席。

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他坦言，在谈及该党的方向及命运时，他面对来自党内基层的巨大压力。在议席的分配上，该党已经好几次处于劣势，尤其是在2016年的第11届砂州选举。



张庆信是于今日在民进党党员代表大会上，如是表示。



他说，民进党原拥有8议席，当中3个议席交给被认为具有胜算的国阵直属候选人上阵，而剩下的5个议席，有3个由民进党领袖角逐，另外2个议席则是交予被认为有机会获胜但非民进党所遴选的候选人。



“权力共享的概念必须获得联盟各党间的认同与接纳，方能达成共识。国阵惨败，值得借鉴，若不真诚及坦然，国阵的下场很可能就是我们的明天。”



张庆信说，过去有些政党过于自负及自私，未聆听草根的声音与诉求，最后转眼间便失去了人民的支持。