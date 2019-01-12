野象又毁彼咯农作物．小园主种植者损失重 这群野象的活动范围极广，包括新村南区和东北区，甚至距离新村住宅半公里内，都有野象的踪迹。

原本是绿油油的油棕园，如今已经被野象毁不成形。（图：星洲日报）

（彼咯11日讯）彼咯山脚下的小园主种植地，频频遭野象侵入破坏，造成小园主及种植人极大损失。

广告

这群野象的活动范围极广，包括新村南区和东北区，甚至距离新村住宅半公里内，都有野象的踪迹。

彼咯村长黄才英今日在小园主江昌盛陪同下，前往原住民村路旁一段面积8亩的油棕园视察。此园树龄2年多的油棕树和香蕉，经过野象多次光顾都已荡然无存，造成极大损失。

江君说，野象多次出没在这片种植区，除了造成园主们的损失，同时也让人担心农民安全。

小油棕树最易受噬食

园主郑金赛（82岁）说，他的油棕园距离新村约半公里，近期多次遭遇大象入侵破坏，开花结果的小油棕树，最易受到野象的噬食。

郑君投报后，当局虽有派野生保护局人员在晚间到来巡视，但是效果欠佳。

广告

黄才英吁请园地遭野象破坏的园主，向昔加末野生保护局07-9311214投诉。他表示将收集资料，以向当局寻求援助。