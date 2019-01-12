洪维生．马来人比较穷？ 这样的言论从以前的巫统到现在的土著团结党，其实都是只有一个目的，就是保住马来人的选票，同时也让华人沾沾自喜，不怕马来人会追上来，也就不太会和政府计较扶持马来人的政策，让政府继续推广马来人优先政策。

又看到首相敦马哈迪说马来人比较穷，需要政府的土著政策来帮助他们，说什么马来人从城市搬离到乡村，以后会将住在森林的种种言论，来强调土著团结党是马来人政党，一定会保护马来人的利益。

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这样的言论从以前的巫统到现在的土著团结党，其实都是只有一个目的，就是保住马来人的选票，同时也让华人沾沾自喜，不怕马来人会追上来，也就不太会和政府计较扶持马来人的政策，让政府继续推广马来人优先政策。之前马哈迪也发表说华人比较有钱，但是现在的马来人还是穷人吗？

如果大家稍微有留意的话，看看身边的马来人，和20，30年前的马来人还是一样吗？其实真的不了。

现在的马来人医生，麻醉师，土木和建筑工程师，土地和产业估价师，大法官，律师，银行家，再到一般的广告设计师，电视电台，媒体和其他种种的企业高层，人才无数，请问这些人是穷人吗？

再看看在高档或名牌店里消费的人，也不乏马来消费者了。

再看看吉隆坡的高尔夫球场里，从挥杆到球场餐厅或咖啡厅闲聊人士，都有不少马来人踪影，这些人还是穷人吗？

我也参加过一些政府安排的一些商业活动，也看到好多相当出色的马来企业家，能说一口相当标准英语，也常常到国外去做生意和旅游，也看到很多很出色的马来官员，流利的英语和有世界观的思维是他们的特征。

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马路上，开着宝马，马赛地的马来商贾比比皆是，这些人又是穷人吗？

绝对不是，其实马来人经济能力已经和我们一样了，事实上已经有不少的马来人经济实力已非昔日。

在这里也要提醒一下华人，要醒醒啊，不要以为我们还是高高在上，如果我们不更加努力的话，将来住进森林的可能是我们啊。

最后要强调的是，其实马来人，华人，印度人和原住民都有不少的穷人，希望这些正真的穷人可以得到政府的帮助，尤其是原住民和印度人，更需要关注，加以帮助。