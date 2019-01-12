孙忠武盼砂与联邦磋商． 争取恢复旧航运法令 东马船东公会主席孙忠武指出，2018年我们见证砂拉越参组马来西亚55年以来，联邦执政联盟第一次轮替

东马船东公会昨早召开第32届第1次会员大会暨理事选举。右二起为秘书杨锦华及主席孙忠武。

（诗巫12日讯）东马船东公会主席孙忠武指出，2018年我们见证砂拉越参组马来西亚55年以来，联邦执政联盟第一次轮替。砂拉越正处在微妙的局面，州政府在州执政，但在联邦是在野党，所以大家必须应用智慧，游走于两线之间。

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“例如，若要争取恢复参组初期，原有的航运法令和条例，我们还是靠州政府以政府对政府（G2G）的方式与联邦磋商，较为实际。”



孙忠武今早在该会第32届（2019-2020年度）第1次会员大会暨理事选举上致词时说，关于内航政策（CABOTAGE POLICY）的放宽，已有一年多。事实证明，这期间货价没有因此下降，这是由沙巴州引起，被一些政客与个别有心机者鼓动的是消费大众，航运业相关人士占少数。



他称，该会还在收集资料证明货价高不是内航政策引起，尤其是沙巴方面，也应交代一下，放宽内航政策究竟有没有使物价下调而惠及人民。



