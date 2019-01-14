【少年人教会我的事】阿简 ‧ 展望与第一页 “不怕慢只怕站。如果你没办法做到展望便条里头的事项，那已是过去。过去不能重来。但是记得，一切从未太迟。告诉自己，从现在开始好好有意识的活，虽然，你们就快离开学校。”

开学第一堂课，给年尾将离校的中五少年人每人一张便条纸。新的一年，让大伙写下对自己的展望，可以用要点或段落形式。写好后帮他们收着，年尾最后一堂课分回去。

广告

“写好后可用钉书机钉好或折好，外边写上大名。老师没读，只帮你收着。”课堂上安静。个个低头疾笔修书。约莫10分钟后传个透明盒子，让大伙把纸条放进去，束之高阁收在橱上。

10个月半很快过去，最后一堂课“咻”一声，好像时光机安安稳稳降落课室面前。把展望便条分回给少年人。

“来，看看有没有达标。”全班唉声叹气者居多。“老师啊，我写了5项，1.每天回家温习老师当天教的课业。2.抽时间运动。3.不要拖延功课。4.每个星期背诵10个英文单词。5.减少手机上网时间，没有一项做到。”班上的开心果文琪摇头叹息，其他同学猛点头。一片哀鸿遍野。“老师，我有一样做到。你每次告诉我们要好好善待自己，所以周末没上课让自己睡午觉那一项我有做到。”明林此言一出全班哄堂大笑。

“有没有发现，几乎每一本簿子的第一面，你的字体特别整齐特别好看？”大伙频颔首。“真的，老师，你没说我们没注意。”个个七嘴八舌。“那是习惯啊。几乎每个人都会告诉自己，要有一个好的开始。”每个人心底都希望自己给新的一页一个好的开始。但是能不能坚持，其实是更大考验。“老师，我的簿子第二面那字体就开始乱了。你太了解我们啦。”提醒大伙不必太介怀。这是人的天性使然。

“大家不必自责。当一起努力，在自己能力范围内尽量做到活在当下，把握今天。这不容易，却是成长必经的操练。老师也是一样，一直一直在学习‘有意识的活着’。这和展望其实一样。给自己设下展望容易，实践却不是那么简单。”

当今的生活形态不像以前。以前我们只有一个电视机，或多一架录影机，奢侈一点的多一架电玩游戏机。如今人们身边诱惑太多，手机电视戏剧网络游戏等等。当然这些不是洪水猛兽但是会吃掉我们的时间。“一个手机群组，你刷几下，下载短片回复一堆留言，时间就过去了。而且我确定你手机里头不只一个群组。你要自律，要懂得好好控制时间，尤其不要被手机驾驭。”趁午休时间和大伙谈天。不是唠叨不是说教而是一个提醒。提醒少年人也提醒自己。

广告

一切从未太迟

“老师，你很有纪律。每一天可以坚持做伸展。要改我们那么多作文啊簿子啊，但是你还是抽得出时间去运动。

我妈妈说看见你在湖滨公园健走。”“老师你没骑脚车了吗？”大伙对这个老师相当理解。“脚车不可以没骑啦。

近来走得多是因为参加一个网络虚拟健走活动，3个月内目标积累得完成两百公里。结果20天内，老师走完两百公里。”“老师啊，你真的是做东西一头栽进去啊！”

广告

意外收获，发现走路原来是挺好的交叉训练。脚车训练依旧只是次数减少。打算3个月虚拟竞步结束后回复以往较为频密的脚车踩踏。几年前自医生宣布血压控制良好，可以停服药物后，给了自己一个长期展望。靠改变生活方式来控制慢性疾病。少年时期体重严重超标且运动过量，双膝严重退化。学游泳却又是旱鸭子一名，以致游泳教练教到要吐血。剩下能进行的运动就只有脚车和走路。还有瑜伽。平日校务繁琐难配合外头的瑜伽班，就自己在家做一些伸展。

“不怕慢只怕站。如果你没办法做到展望便条里头的事项，那已是过去。过去不能重来。但是记得，一切从未太迟。告诉自己，从现在开始好好有意识的活，虽然，你们就快离开学校。”

尝试把每一天当作新的一页，才会认真去书写，用心去处理。人生，才能走得更远更精彩。

【编辑台／靖芬】新栏上阵——少年人教会我的事

“阿简”这笔名，常阅读（图：星洲日报）星云（图：法新社）版的读者应该不会陌生。阿简是其中一位来稿最勤的作者（大概也因此最常遭遇退稿的打击，呵呵），她去年出版了自己的散文集《简行书》，颇获好评。今年，我们请阿简加入（图：星洲日报）星云（图：法新社）专栏作者的阵营，分享她与学生们的课堂互动，以及少年人给她的各种生活启发。“少年人”这字眼，读来像方言，但用着用着，大概也能成为独家的标志、醒目的符号吧。除了教学，阿简也爱独自骑行。骑行途中的见闻与经历，想来也会内化成闪光点，一一融入课堂教学与文章中。祝福阿简，期待她给我们带来新的视野。