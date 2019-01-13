凯恒丽晶婚宴展今最后·美后穿婚纱走秀惊艳全场 （亚庇12日讯）1Borneo购物商场的凯恒丽晶酒店（The Klagan Regency）婚宴展如火如荼进行，想得知最新的婚宴配套，不要错过今明日早上11时至晚上7时在酒店宴会厅举行的婚宴展！

（亚庇12日讯）1Borneo购物商场的凯恒丽晶酒店（The Klagan Regency）婚宴展如火如荼进行，想得知最新的婚宴配套，不要错过今明日早上11时至晚上7时在酒店宴会厅举行的婚宴展！

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婚宴展今日中午举办场别开生面的婚服秀，由2017年丰收节美后柯丽娜领军演出。节目一开始，她以一袭白婚纱亮相，惊艳全场。在两名花童的陪同下，她与“新郎”步入礼堂，慢慢走向T台展示由著名婚宴公司提供的婚纱。

接著出场的还有历届各项选美赛事的美后，她们包括柯丽娜在内，展示了多套手工缝制的华人传统裙褂，喜气又大方。

现场还有24个参展摊位，包括婚纱礼服店、婚礼策划公司及婚礼摄录公司等，提供一站式的服务。

现场还有艺人歌唱表演、化妆秀、婚纱秀及幸运抽奖游戏等，让婚纱展增添看头。

欲查询详情可联络（088-529888）或浏览（http://www.theklaganregency.com/）。

凯恒丽晶酒店婚宴展细节到位，加上代言人——2017年丰收节美后柯丽娜与“新郎”的完美演绎，使得这场婚服秀圆满举行。

凯恒丽晶新貌开业

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凯恒丽晶酒店总经理姚福寿今日在新闻发布会指出，凯恒丽晶酒店及宴会厅经过大规模翻新后重新开业，为顾客尤其是准新人推荐全新的婚宴配套。

他说，酒店宴会厅重新装潢之后瑰丽堂皇，无柱式场地宽敞舒适，是举办鸡尾酒酒会、婚宴、课堂式、剧院式、展览会、讲座及会议等活动的理想场地。

新娘一袭纯白婚纱搭配南瓜车，一圆女性心中童话般的美梦。

可容纳1800名宾客

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其中，鸡尾酒酒会可容纳多达1800名宾客、剧院式座位编排1700人、1000人的百桌餐宴或是800人的课堂式座位。

姚福寿表示，该酒店有专业的服务团队，满足顾客各方面的需求。

他说，准新人在来临的婚纱展将有机会亲身了解酒店所提供的服务与特色菜肴，还可参观全新样貌的宴会厅。