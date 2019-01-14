【逆旅人】沈明信 ‧ 山中笋，山中人 同样是笋，每一种笋，都有自己的名字；同样是人，每一个人，都有自己的命运。

摄影∕庄晓谦

同样是笋，每一种笋，都有自己的名字；同样是人，每一个人，都有自己的命运。

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那一年的6月，我们带着对少数民族的幻想，闯进了寮国的川圹高原，看白云悠悠，从山峦的一处，飘至另一处。

夏季的阳光亮得刺眼，近看是绿，远看是黛，再有更远的，便是无声的山外之山。

寮国统共有49个民族，分成高山、半山及平地三类。高山族，以北部的苗人为主。谈起苗人，就让人想起《笑傲江湖》里的五毒教主蓝凤凰，言谈之间施毒下蛊，让人防不胜防。

当地的朋友开玩笑说，深山里的苗寨，苗家女喜欢上某个外地的男子，便在男子身上种蛊，将他扣在苗寨，做一辈子的情郎。就这点我们倒不担心，彼此相望，没有一个像令狐冲的。

揭开幻想的面纱，现实生活中的苗族民风强悍，流落中国边陲的群山崇岭之间，千百年来饱受政治动荡之苦，就连在群山围绕、湄河平静的寮国也是如此。

寮国政府掣肘于经济困境，对于少数民族的照顾未能全面。苗人常年勤苦，与寮国政府更有解不开的世仇，为此挺起枪杆子反抗，不久之前在山区杀死了一名中国人。

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寮国政府为此沿路派守驻军，以镇苗乱。

听了这许多，若是贸然在山里遇上苗人，真的会让人屏息。偏偏就在这时候，负责当司机的朋友把车子横转到一处新铲的山坡地，乱石崩云，滚滚沙尘，一片荒凉之中几处用竹蔑编成的房子，这就是我们一路幻想着的苗寨。

没有深不可测的神秘，衣着简单的男孩、女孩冲围上来，争着、嚷着、抢着我们随手分派的糖果和文具。有的拿了双份，有的落了空，于是孩子之间开始争吵。小小年纪果然剽悍，与一般寮人的随遇而安、和气谦让大不一样。

这样的情境让我们始料不及，彼此都有一些感慨。我们为什么要用千里之外的那点凡尘物质，破坏孩子们山居的一天呢？

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每一种笋，都有自己的名字

在回程路上，与朋友有一搭没一搭地谈着苗人。他曾在龙城邂逅一名美籍苗裔，父亲在上个世纪70年代以难民的身份远赴西洋，他在彼邦诞生、成长，如今当上律师，计划着竞选议员，要把苗裔的诉求心声带到美国议会。

同一个种族，却有着云泥之别。方才那群一哄而散的孩子，手中紧握着得来的铅笔盒，在生存不易、求学不易、机会不易的现实世界，哪一个铅笔盒能相伴主人一路步上青云呢？

人生的得失计较，有时候就如千峰万仞的磷峋尖石，把一心攀岩向上的人刺割得鲜血淋漓。

山路回旋，我们还是寂寞。夕晖西斜，山里淡淡地泛起一层细雨。前方不远处出现一家子山民，大人背着小孩，小孩背着山笋，走在夕阳细雨，归家的喜悦踏着欢欣的节奏。

“Chao man Hmong bo？”（请问你们是苗人吗？）朋友摇下车窗，隔着雨问。孩子的一头黄发早已透露玄机。

前前后后，一家人都笑了。“Wm kou yo Hmong。”是啊，我们是苗人。一边用苗语回答，一边冒着细雨前行，脚步没有停歇一刻。

谈下去这才知道，一家人趁着学校放暑假，带孩子到深山挖笋。那山笋的种类可真多，有粉色的，有黄色的，有黄中带紫的，有吃起来较硬的，也有软的，有甜的，有略带苦味的……每一种笋，都有自己的名字啊。

同样是笋，每一种笋，都有自己的名字；同样是人，每一个人，都有自己的命运。

从父亲，到襁褓中的婴孩，这7人队伍继续往前走，没有再说话，也不曾对身旁的车辆多看一眼。没有人可以夺走他们脚踩着大地的幸福与满足。

生活在城市的我们，下班回家遇上黄昏细雨，就要塞于车龙动弹不得。我们的命运是怎么样的？可有那一丝同等的幸福与满足？

远处依稀响起苗人的笙鼓之乐，隐隐回荡于青山之间，我们的心情随着漫漫山路，渐渐亮了起来。