【书法与文】何国忠 ‧ 天天吻春风 春眠不觉晓，处处闻啼鸟；夜来风雨声，花落知多少。”

“春风它吻上了我的脸，告诉我现在是春天，谁说是春眠不觉晓，只有那偷懒人儿才高眠。”这是家喻户晓的〈春风吻上了我的脸〉，农历年快到，这首歌又回来了。

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这首歌本是1956年香港电影《那个不多情》的插曲，写词人是江南才子陈蝶衣，一生写了五千余首歌词。作者写这首词时，人已近半百，但是心情始终年轻，歌词积极乐观，要我们“趁着那春色在人间，起一个清早跟春相见”。年少岁月时这个说法我言听计从，早睡早起是良好习惯，特别是春节期间，在外工作的哥哥姐姐们都回老家，热闹极了。热带地区四季不分明，但我们在意农历年团圆，我们的“春天”一样显眼。

“春眠不觉晓，处处闻啼鸟；夜来风雨声，花落知多少。”

〈春风吻上我的脸〉抄了孟浩然的“春眠不觉晓”，并说那是懒人爱做的事。

陈蝶衣当然不是否定孟浩然的诗，他只是“古句今用”，让内容轻松活泼，和同意不同意孟诗完全无关。〈春晓〉和〈春风吻上我的脸〉同样家喻户晓，我父亲能够顺口说唱，我一样熟悉，我的孩子也熟悉，我估计他们的下一代也将同样熟悉。

〈春风吻上我的脸〉歌词简单，不劳我多言，孟浩然的〈春晓〉也一样浅白，但可以补充几句。〈春晓〉说春天使人想偷懒，一觉醒来，已是天亮。鸟儿叽叽喳喳在叫，又是一个晴天。

晨鸟弄晴，可是之前一个晚上听的却是交加的风雨声，惜花惜春的心情油然而生，风雨打落了多少花瓣呢？

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第一句说“不觉”，第二句用鸟声写“觉”，第三句提到风雨声一样有“觉”，最后一句自问花落多少，希望能“觉”，终究“未觉”。以《唐诗三百首详析》扬名的喻守真早就从这方面切入：“全诗以不觉为柱意，首二句从不觉而觉，因春眠失晓，闻啼鸟而觉。下二句是推想之词，是写不觉的神情，是从觉而不觉，上句是觉，下句是不觉。”

人生一直都在觉和不觉中打转。很多时光不经意间就过去了。有一天突遇一些不寻常事，才大梦惊醒，盼望之物早在掌握之中，而自己却懵然不知，一直千焦百虑不断寻觅。在那一段不够自觉的人生中，也许无意中还出现许多始料不及的伤感和遗憾。

我确实是将唐朝一位比丘尼所写的诗和〈春晓〉对比来读的。那首诗这么写：“终日寻春不见春，芒鞋踏破岭头云；归来偶把梅花嗅，春在枝头已十分。”因为“觉”春会来，于是尽力寻春。怎知在过程中竟然迷失自己，回到住处无意中把梅花一嗅，原来春在枝头已十分了。

若将春天看作是寻找悟性的过程，则悟性其实是不必找的，它就在我们心里头，这是禅宗经常提到的道理，“赵州八十犹行脚，只因心头未悄然；及至归来无一事，始知空费草鞋钱。”这是描写赵州禅师的一首偈语，若不能把握本心，一切常常徒劳无功，白忙一场。

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也因为如此，追问花落知多少，却找不到答案也就正常了。

事实上，作者也不是想找答案，看到花落，心中怅然是人之常情。人世间让又岂止是花落让人怅然？

回到〈春风吻上我的脸〉其中一句：“春风里处处花争艳，别让那花谢一年又一年”，从前唱到这一句，知道那是提醒我们一寸光阴一寸金。最近专注禅诗，觉得人生处处禅意，竟起“断章取义”想法。

既然年年都会出现花谢，无法阻止，不如不作他想，直接接受花谢事实，经历一次、10次、20次、30次，早知生命无常，稍微反思，发现自己不再年轻，得尽快学会真正“放下”，领悟卧看风云的趣味，心中永远有花争艳，天天有春晓，天天吻春风。