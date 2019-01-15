周可荔 ‧ 香草玫瑰 这一束香草玫瑰现在仍静躺在我书房的书架上。花已枯黄，香味也不复存，但妈妈的眼神住着孩子的那一刻，在我的记忆里犹新。

去年的某一天，我在书房里画画，妈妈敲门进来了，高兴地说有东西要送我。我问她到底是什么，她才把藏在身后的东西拿出来——一束香草编的玫瑰，然后笑着问我：“美吗？美吗？”

广告

我接过它，认真地把玩了起来，看着那翠绿油亮，闻着那淡淡芬芳，心里想着：好一束手捧花。

我再抬头看她，她仍站在那里，正满心期待着我的答案。我由心地说：“美啊！”她高兴且满意地笑。

我又好奇地问：“都拿给哥哥弟弟看了吗？”

“没有，就拿给你看而已。你懂得欣赏。”她说。

那一刻，我看着她，觉得她就像个长不大的小女孩，兴高采烈地拿着有趣的小玩意，誓要与臭味相投的小伙伴分享，期待着炙热的回应。那样子真是可爱之极。

我曾收过她的礼物，还包括一根蓝色的小鸟羽毛与那小鸟的故事，一朵还在含苞就被贪玩的她偷偷摘下的泰国莲花，她少女时代的“古董”伞裙送了我，我往身上一套，便洋洋地到学校教书，心里有种违背时代的趣味。

广告

这一束香草玫瑰现在仍静躺在我书房的书架上。花已枯黄，香味也不复存，但妈妈的眼神住着孩子的那一刻，在我的记忆里犹新。

有时，我觉得，当我收下这些不值分文的“礼物”时，也连同妈妈那珍贵的孩子心一并收下。我永远珍藏。