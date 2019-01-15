张雅芳 ‧ 班会 学校是学习的地方，学习的不只是学问，品格塑造更为重要。“品学兼优”——不也是把“品格”列在前面吗？

前段日子，在课堂上为高中华文班学生进行口试。3位学生滔滔不绝谈论〈浮云〉这一篇文章的内容。后来我抛了一个问题给他们：“你们认为自己在未来可以为社会做出什么贡献？”

广告

当第一位学生起身在述说着自己对未来的憧憬时，同学们都静静地听。她的声音宏亮。她希望自己能当一名广播员。

不过，现在的她还不知广播员真正的工作范围，所以她从现在开始就要努力学习，考好成绩，以便自己日后可以进入大学念广播系。这样她就可以慢慢钻研，从这一方面认真探讨，以便未来可以为社会作出贡献。当她讲完时，一个男同学毫不留情面地说：“答非所问！”

当然，我明白这位男同学的意思。其实，她说得没错。口试，主要讲述者能言善道，大胆说话，内容有没有达到老师的要求，那是其次。这在口试之前，我也跟学生们说得很清楚了。

但他的一句话惹怒了全班同学。大家觉得他不尊重发言者。

接下来就是一场激烈的“舌战”。我知道大家都不喜欢这个男同学。一整年下来，他沉溺在他的小说世界里头，或许就是因为他在班上没有多少个朋友。接下来，大家你一句，我一句，把所有对他的不满倾吐出来。其中一位女同学举手要求我让她发言，我同意。她勇敢地说：“老师，当只有一个两个同学不喜欢他时，那他算是没有问题的。当全班同学都不喜欢他的时候，那他是不是应该反省一下自己的态度？为什么大家不喜欢他？为什么大家排斥他？”

这时，我看到那位男同学面红耳赤。我知道这种情况对他来说实在很难堪。但我努力安抚他，好让他接受同学的批评，这样才能从中了解自己的弱点，继而把它纠正过来。这对他而言未免不是件好事。毕竟学校范围小，接触的只是校园里的一些同学。

广告

然，踏出社会就不一样了，面对的是形形色色的人，若没沟通技巧，会处处碰壁，吃亏的总是自己。

其实，孩子们跟了我两年。我也很清楚为什么同学不喜欢他。在别人眼里，他自以为是，说话太直接，不懂得婉转表达心里的话，得罪人也不知道。我说他说话缺乏艺术。跟他一谈，他认为自己爱面子，不认输。他努力为自己辩解，说曾经尝试改变自己，但同学们也不会接受他。

班上气氛不一样了来

下课铃声想起，全班沸腾。一位女同学举手，眼眶红红。我让她说话。

广告

“我觉得当一位同学在尝试改变自己的时候，我们应该给他一个改过的机会。为什么同学们不能给他机会改过？每个人都会犯错啊！大家不是应该一人让一步……”

她哽咽地哭诉着。滴滴眼泪都是爱的表现。我心里一股激动，这堂课不是口试那么简单，它比口试的意义更大。我为这堂课作了总结：懂得宽宏大量，就是美德。心美看什么都美。此外，要懂得把别人的讽刺当作是激励。口试，除了能言善道，说话态度要诚恳，态度要正确，但孩子们的表现已经超越了这些。

那堂课结束后，走在长长的走廊上。我的思绪仍停留在班上另一个男同学的一句话：“老师，这堂课还不能结束。我也有话要说。”

坐在办公室，来了一位女同学，她告诉我，当我离开课室后，大家把那位男同学叫过去一起坐下来探讨彼此的问题。当下，我心底偷偷笑了。来见我的女同学还要求我再挪出一两堂课谈论班上另一些同学的问题。我毫不犹豫地答应了。学校是学习的地方，学习的不只是学问，品格塑造更为重要。“品学兼优”——不也是把“品格”列在前面吗？

接下来的那一次班会，大家在心平气和下谈论彼此的问题。

同学都相互接纳其他同学的批评。他们似乎明白这一切可以让自己消除心理的障碍，让自己心智愈加成熟。其实，能为孩子们解除心中的纠结，我也开心。

那一天派考卷时，那位之前缺乏说话艺术的男同学作文试卷得了最高分，班上掌声响起。我惊讶地看着同学，默默说了一句：“嗯，班上气氛好像不一样了！”

同学们都笑了。我也笑了。我们不说什么，似乎心领神会。

这是孩子们成长的喜悦。这该是我今年教学路上最大的收获吧！