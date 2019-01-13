建数据库方便管制·外劳登记照跑
2019-01-13 00:00
建数据库方便管制·外劳登记照跑
（根地咬12日讯）州政府将继续进行登记与收集外劳数据的工作。
（根地咬12日讯）州政府将继续进行登记与收集外劳数据的工作。
广告
首长拿督斯里沙菲益阿达表示，建立外劳数据库非常重要，以便州政府掌握外劳信息，包括准确的人数等相关数据统计。
他说，登记外劳的用意是要掌握数据，避免有关领域面对外劳人手短缺的问题，同时方便政府监督和管制外劳。
“我们要知道有关行业需要多少外劳，就要做文件记录。”
遭误传为发身份证
“我们（政府）没有给身份证。人们误会我们要发身份证给外劳，这些文件不是身份证。”
沙菲益是昨日到根地咬进行工作访问时，针对外劳登记计划的进展作出回应。
广告
他说，他已指示工业发展部收集各行业对外劳的需求统计。他解释说，本地青年对于干粗活的行业不感兴趣，使得这些行业只能依赖外劳。
沙菲益说，治理国家和经济不能过于感情用事，政府需要用智慧解决问题。
“如果我们一味听信别人讲非法移民和身份证的问题，我们要到哪里去找劳工？”
文章来源：星洲日报.沙巴.2019.01.12
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论