建数据库方便管制·外劳登记照跑 （根地咬12日讯）州政府将继续进行登记与收集外劳数据的工作。

（根地咬12日讯）州政府将继续进行登记与收集外劳数据的工作。

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首长拿督斯里沙菲益阿达表示，建立外劳数据库非常重要，以便州政府掌握外劳信息，包括准确的人数等相关数据统计。

他说，登记外劳的用意是要掌握数据，避免有关领域面对外劳人手短缺的问题，同时方便政府监督和管制外劳。

“我们要知道有关行业需要多少外劳，就要做文件记录。”

遭误传为发身份证

“我们（政府）没有给身份证。人们误会我们要发身份证给外劳，这些文件不是身份证。”

沙菲益是昨日到根地咬进行工作访问时，针对外劳登记计划的进展作出回应。

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他说，他已指示工业发展部收集各行业对外劳的需求统计。他解释说，本地青年对于干粗活的行业不感兴趣，使得这些行业只能依赖外劳。

沙菲益说，治理国家和经济不能过于感情用事，政府需要用智慧解决问题。

“如果我们一味听信别人讲非法移民和身份证的问题，我们要到哪里去找劳工？”