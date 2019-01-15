城堡 ‧ 惟不适用篇篇 一生的拼命努力，成与败也不过是风云的一瞬。

每次投稿都会有个“文章收悉，惟不适用”答复的心理准备，再写再投还是得不到主编的青睐，耐心地再尽力写，多写些总盼能射球进龙门。稿件一经主编“待用”，就像获得大鱼上钓的满足感。有次伴着友人到湖边垂钓，友人说：收费商家事先已把饲料撒进湖里让鱼儿吃得饱腹，要再引鱼儿馋嘴地上钓，得在鱼饵的味道下功夫。当众垂钓者待了老半天却只见鱼竿震动，收线后又不见鱼儿上钓地埋怨，而友人的竹筐里已装了几只活蹦乱跳的鱼儿，友人又说：十几年的垂钓经验揣摩，让我熟悉了各种鱼类偏好的香饵，就像饱腹的孩子们还是会抢着吃冰淇淋。

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小时候每逢新年，妈妈都会带我到商店购买新衣鞋子。由于身形过瘦，见着喜好的服装嚷着妈妈要，商店老板总翻遍了存货无奈地说：“尺寸不合，都不适穿。”上了中学，校方规定必需着深黄色过膝短裤，颜色稍淡或短点的裤都被训育主任训以“衣着不适用的必须更换”。而在考试时，老师提醒同学们必须针对问题作答，这是因着之前老师出个题目“秦始皇为何要建万里长城？”，有众多同学把秦始皇的生平迹事从头叙述，被老师画上叉。校方有次受邀参与国庆日文化表演，我有幸地参与演出，在我们排练了民族舞蹈当儿，校长及舞蹈家观看后，对我们的舞技台风都满意，可是校长综合了舞蹈家的意见认为缺乏文化素质，不适于文化演出，大伙立刻听取了舞蹈家的见解重新编制舞蹈再排练。在尽情努力时，有时的确需要旁人的指点及意见才晃然醒悟，才不至于绕个大圈犯错，有朋友对我说当年他大学毕后去应征工作，面试主管回信给的答覆是：“谢谢应征，惟履历与职位不符。”

有天我与太太到介绍所询问聘请女佣照顾年老妈妈起居事宜，介绍所说照顾老年人需要较年长及耐心的女佣才适用，故得事先向女佣说明工作性质才不会事后多磨。妈妈年老多病，经常需要医疗时都得由太太向医生详细叙述病情。有次妈妈插口让医生判断错误，把鼻塞毛病当气喘病配了“不适用”的药物，使得妈妈进出医院大费周章。

妈妈是农务出身，对种植业有多样经验，有次看到我在培植黄姜苗，就给意见说：“黄姜是结集在表土生产黄姜薯，黄泥地不适合用来种姜，因为大热天气的黄泥会结成硬块，使姜苗根须难以舒展繁延，惟有黑泥沙地才适合栽种姜苗。”

表姐有天来我们家探望妈妈，闲聊中她要我帮忙邻居的男生介绍给她的女儿做朋友，双方交往了一星期后，表姐就急不及待地把两人的生辰八字相对并合。她满心欢喜地说是天作之合，女孩有天却跑来我们家悄悄对我们说：“男生很好，惟是信仰不同，不合适。”

有位中学高级剑桥考试取得优异成绩的学生想念大专医学系，当他被当局回拒其第一志愿后心有不甘地上诉争取，而最终是邻国大学完成他的心愿。

绞尽脑汁写好了几篇稿，心里在想“多写多投”，就像放很多个竹竿鱼钩能让主编上钓的回电邮“文章收悉，待用”。

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但有时仔细想想，真是：一生的拼命努力，成与败也不过是风云的一瞬。