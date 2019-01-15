夕羽俐 ‧ 租书店情怀 时光店面自然是设置好几张桌椅，提供一个让读者轻松阅读的私人空间。我偶尔会选择窝在店内的椅子上阅读，全神贯注地投入书中的故事，往往看得意犹未尽。

日前，我跟同事闲聊，偶然谈及关于我们的阅读这个话题，瞬间勾起我们往日的回忆。同事提及她年少时经常前往邻里友人家作客，只因对方家中收集不同的漫画书，那里成了她打发时间的好去处。我的阅读契机则跟她不一样，除了在家阅读报章外，当然免不了要说起租书经历。

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犹记在我十多岁时，彼时网络与社交媒体尚未普及，我的消遣只限于观看电视节目与阅读。那时，离家不远处的商铺入驻一家名为Star的租书店，得知这个消息的我兴致盎然，拉着父亲来到店面给我办了一张会员卡。此后，每当我有空暇时间，就会暂时逃离地球的单调日子，闯入另一颗壮阔的星球展开淘书生活。

那时，租书店对我宛如是一个新奇的世界，不同于校内图书馆的正统学术书，店内陈列着琳琅满目的故事，进而打开我的新视界。店内的书大致由漫画与小说组成，我对两者来而不拒。漫画基本上从香港、日本与台湾引进，内容含括恶搞幽默、武侠魔幻至少女漫画，小说方面大多限于都市与古风言情。在那里，每一本书是一颗星子，背后讲诉着一个独有的故事，安放在固定的轨道，等待合适的人来发现它的光亮。我绕著书柜走过，眼神划过每本书的时候，挑选那些自己感兴趣的书籍，心中隐隐有种期待感。我伸手拿下后翻开过目，如果当下感到满意，就拿出会员卡前往柜台租阅。会员卡内附有金额，在店里租书都需要扣钱，至于书价方面我实在记不清。

怀念曾经的青春

时光店面自然是设置好几张桌椅，提供一个让读者轻松阅读的私人空间。我偶尔会选择窝在店内的椅子上阅读，全神贯注地投入书中的故事，往往看得意犹未尽。这个星球除了我以外，当然集聚着其他志同道合的读者，大家手上拿着一本书，沉浸在属于自己的小宇宙，形成一幅和谐的风景。更多时候，我选择直接把书外借回家，可以一看就是好几个小时，读得津津有味，过程中可能是捧腹大笑，或是感动流泪。随着时间过去，这段阅读史甚至启发我的想像力，让我开始写作之路，勇敢写出自己心中的故事。

后来，电子阅读变成弹指之间的易事，租书店受到科技发达的影响，逐渐走向没落。看书的客人日趋减少，书籍被人翻阅后也变得陈旧，再加上新书的更新率越来越慢，我同样停止前往该处租书的习惯。租书店无法仅靠租书作为生存来源，需要另外提供租借光碟、售卖动漫相关产品与小吃的服务，才能苟延残存。直到有一天，当我发现该租书店停止运行，不免心生感慨，属于它的光芒终究彻底消失。在租书行业早已变得式微的这个年代，我依然对它有一种情怀，或许是源自于怀念曾经在那里能度过的青春时光。