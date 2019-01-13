民众精明消费·商家限量进年货 （山打根12日讯）新年脚步趋近，各种年货开始上架，不过伴随经济疲弱等因素，本市超市和商家始终不敢大量进货。





商家开始摆卖年货。（示意图）

（山打根12日讯）新年脚步趋近，各种年货开始上架，不过伴随经济疲弱等因素，本市超市和商家始终不敢大量进货。

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不愿具名的市场销售员今日受本报访问时指出，一些年货像是新年饼干或应节食品等，由于有保质期，加上卖不完不能退货，商家索性减少进货，或选择性取货。

他表示，随著精明消费的意识提高，民众买年货的习惯已经改变。拥有近20年市场经验的他指出，民众自多年前的大量购物习惯，随著经济因素及选择精明消费的影响，已演变成有需要才买。

他表示，此前他针对市场询问部分消费者的消费意愿，大部分民众皆认为年饼等应节食品，除非有大量亲朋戚友上门拜年，否则只会购买少量或足够分量的食物。

腊味好卖再进货

虽说应节食品买气有下降趋势，不过农历新年期间少不了的腊味在山打根颇受欢迎，有批发商决定在新年前再进货，满足市场需求。

这名市场销售员表示，由于担心买气减弱，已有批发商减少腊味等食物的引进数量。目前观察而言，距离新年不足1个月即开始出现腊味售馨的情况，已有批发商考虑再进货。

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他补充，腊味食品并没有从中国引进，多数是从香港及西马引进。而来自香港的腊味食品如腊肠和腊肉等，价钱则比西马的腊味食品高。

年货市场料热不起

4哩一些卖年货的商家透露，按照目前趋势，年货市场尚未热络，但预测之后也不大可能有大量购买年货的热潮。

商家多数认为，随著经济放缓，目前消费者多是以“看”为主，真正购买者变少，临近新年前数日才可能会有大批人潮开始办年货。