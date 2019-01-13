根地咬畜牧中心私营化？·沙菲益：政府将详研 （根地咬12日讯）沙政府将研究有关将根地咬综合畜牧中心（KILC）私营化的建议。

首长沙菲益（前者）参观坐落在苏克28公里的根地咬综合牧场。

（根地咬12日讯）沙政府将研究有关将根地咬综合畜牧中心（KILC）私营化的建议。

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首长拿督斯里沙菲益表示，有关建议须仔细研究，尽可能让更多畜牧业者受惠。

沙菲益表示，他不希望任何一个发展项目计划开跑后，又因为遇到发展阻碍而轻易地转让给私人界。

他昨日在新闻发布会上，针对沙巴经济发展与投资机构（SEDIA）建议将该畜牧中心交由私人界接管的课题，发表谈话。

缺乏管理知识

沙菲益指出，根地咬综合畜牧中心出现的问题是因为缺乏正确的管理，接管的政府机构没有涉足市场销售。

他称，政府将研究应该采取什么行动，以便在该中心的发展方面扮演更好的角色。

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沙菲益促请该畜牧中心改善乳制品的包装及市场策略，同时将产品多样化，增加产量。

他举例，畜牧中心可以供应乳牛给人民饲养，待生产牛奶后，再供应给畜牧中心，借此提高产量。

沙菲益表示，将研究让私人业者和畜牧中心合作以提高产量的可能，比如叶运福养牛场。