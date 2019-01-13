沙有36戒烟诊所·卫局：10药剂行也参与 （亚庇12日讯）卫生局总监拿督克里斯丁娜指出，沙巴有36间戒烟诊所（Klinik Berhenti Rokok）和10所药剂行提供免费戒烟服务。





卫生局总监克里斯丁娜（左二）在卫生及人民和谐部长黄天发（右二）见证下，颁发戒烟服务证书予鹰阁医院首席执行员谢荣基（右）。

（亚庇12日讯）卫生局总监拿督克里斯丁娜指出，沙巴有36间戒烟诊所（Klinik Berhenti Rokok）和10所药剂行提供免费戒烟服务。

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克里斯丁娜表示，本地一些私立医院如KPJ沙巴专科医院和亚庇鹰阁医院都响应卫生部的号召，在院内设立‘mQuit’戒烟服务计划。

有许多管道助戒烟

“烟民无需担忧实施禁烟令后，要如何戒烟的问题，因为州内有很多管道可以帮助烟民戒烟。”

克里斯丁娜今日出席鹰阁医院“mQuit”戒烟服务中心开幕礼后，针对民调显示过半民众认为州内缺乏戒烟管道的问题，如是回应。

她认为，戒烟不能仅靠政府单方面的努力，还须与私人界保持密切合作，以及烟民本身的戒烟意愿，才能提高成效。

谢荣基：心理辅导助戒烟

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鹰阁医院首席执行员谢荣基支持州政府在所有食肆落实禁烟令，此举对人民健康有益。

他指出，禁烟令引起人民两极化反应，对吸烟权被夺走的烟民而言很“痛苦”，但吸烟的确对健康有害，因此禁烟令是一个最好的措施。

“为了降低吸烟引发的各种疾病及减少死亡的病例，院方盼透过戒烟服务为烟民提供各种治疗及临床心理辅导。”

谢荣基称，鹰阁医院将为烟民提供高品质的医疗服务，而烟民也将接受整套的戒烟谘询服务，根据时间表接受系统性的指导，直到成功戒烟。

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黄天发：政府没这打算

不提供食肆吸烟设施

沙政府现阶段不会为食肆提供方便烟民吸烟的设备。

州卫生及人民和谐部长拿督黄天发今日在鹰阁医院主持“mQuit”戒烟服务中心开幕礼后，针对有餐饮业者建议政府提供抽烟设备一事，如是回应。

黄天发表示，近日走访多家非冷气茶餐室时，发现大部分业者在店内甚至每张桌上都贴上符合规格的禁烟告示牌，也有业者主动在茶室10尺以外的范围为烟民设置遮阳伞和灭烟沙垃圾桶，令他感到满意。

或授权市厅 罚烟客

受询及亚庇市长拿督诺丁西曼日前表示市政厅没有权力向烟民发出罚单，黄天发表示当局正在讨论授权地方政府，以便7月正式执法时，地方政府执法官员可以展开执法工作。

目前，沙巴是由州卫生局的747名局官员负责执法。

黄天发认为，禁烟措施不会对游客造成不便或影响旅业，因为每个国家都有本身的法律规定，游客来到我国就必须遵从法律。

他提醒烟民切勿挑战禁烟令，违例者将被罚款不超过1万令吉。

罚款归沙或联邦？

受询及所征收的罚款将全数交给联邦政府，还是归州政府，或如旅游税收般回扣给州政府，他回应目前尚未与联邦政府讨论有关课题。

但他指出州政府不希望征收太多罚款，因为过多的罚款意味著政府设下的法律规定对烟民无效。

加强打击私烟

黄天发表示，州卫生及人民和谐部将与执法单位加强管制及打击走私香烟，因为走私香烟价格较便宜，等于间接地鼓励烟民购买私烟。

“香烟销售额下滑，烟民却不断增加。我近期将会见海关执法单位，与他们商讨如何有效打击走私香烟。”