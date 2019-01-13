全国首家杭州菜餐厅·到钱塘府尝江南美食 （亚庇12日讯）如果说江南是一首诗，浙江杭州（又名钱塘），就是诗里最清丽的一笔。她温雅婉转，又多了些许悠扬和大气。千百年来，多少文人墨客，风流才子在这里流连，苏东坡、白居易、杨万里，正所谓：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”

钱塘府花园餐厅大厅。

（亚庇12日讯）如果说江南是一首诗，浙江杭州（又名钱塘），就是诗里最清丽的一笔。她温雅婉转，又多了些许悠扬和大气。千百年来，多少文人墨客，风流才子在这里流连，苏东坡、白居易、杨万里，正所谓：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”

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杭州因风景秀丽，素有“人间天堂”的美誉。杭州不但风景优美，美食也是一绝。想品尝杭州美食，不用千里迢迢飞去杭州，到钱塘府即可。

扫码点单 自定分量

钱塘府花园餐厅是马来西亚第一家杭州菜餐厅，位于建国中学对面的观音庙旁。该餐厅是沙巴首家借助互联网信息技术的智慧点单餐厅，可通过脸书和微信扫码点单，也可以由点单员辅助点单，所

有的菜肴可根据需求选择分量、辣度以及为个人喜好添加备注。

餐厅拥有1万方尺的用餐面积，可同时容纳280人用餐，有外厅、内厅和包厢区，满足不同客户的需求。餐厅拥有全沙巴最大最豪华的包厢，是聚餐、举办派对的好去处，让顾客享受最为优质的美食体验服务。

钱塘府花园餐厅定位为不提供猪肉的餐厅，也是对餐厅厨师团队的极大考验，在食材、调味品、综合环境完全陌生的前提下，做出符合本地人口味的杭帮菜。

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因地制宜创特色菜

餐厅有来自中国星级酒店和高档会所的大厨亲自掌勺，配以本地经验丰富的厨师提供部分地道特色菜，进行杭州和沙巴文化的碰撞，提供最令人回味无穷的饕餮盛宴。

钱塘府花园餐厅的厨师团队因地制宜，就地取材，把本地的鲜活海鲜以及特色素材结合中餐的做法做成适合本地人口味的美食，得到顾客的喜欢，比如鲍汁鲍鱼（中式烹饪结合美人鱼岛野生鲍鱼）、粉丝开背虾（本地海产对虾碰上粉丝蒜茸）、北京烤鸭等的钱塘府特色美食让人回味无穷。

依客需求订制菜单

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钱塘府花园餐厅不仅在保证餐品的品质上下功夫，还在创新以及菜品的结合上花精力。钱塘府花园餐厅管理团队和中马两方厨师团队本著月月出新品，定时换菜单的要求，根据沙巴人的要求推出钱塘府自由餐的套餐供有需求的客户选择，不仅有现成的3个套餐，还可根据不同客户的要求定制自由餐菜单（附有菜单），所有菜品都利用保温加热容器保证品质，让客户得到良好的服务，是钱塘府餐厅的宗旨。

钱塘府花园餐厅还结合公共假期节日推出套餐，供广大客户选择。冬至、圣诞等节假日民众有更多选择，推出的菜单包含民众都喜欢的菜品，中国传统佳节美食佛跳墙等也相继推出。钱塘府花园餐厅会持续本著中马结合、共同发展的精神发扬美食文化，把钱塘府花园餐厅打造成沙巴美食头号招牌。

椒盐羊排

粉丝开背虾



