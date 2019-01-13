亚庇水供不足·消拯员救灾陷困 （亚庇12日讯）首长拿督斯里沙菲益指出，消拯局昨天扑灭必打丹巴西布迪火患时出现水力不足情况，暴露了亚庇区水供不足的问题。





沙菲益（中）向消拯局官员了解救灾工作。

（亚庇12日讯）首长拿督斯里沙菲益指出，消拯局昨天扑灭必打丹巴西布迪火患时出现水力不足情况，暴露了亚庇区水供不足的问题。

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“消拯局一旦发现水供不足，应立即向邻近的水务局求助，要求派出水车应急，若是水压偏低，须确保用于抽水的水泵供应充足。”

设应对火患机制

沙菲益认为，当局应探讨设立应对火患事故的有效机制，一旦鉴定灾区缺乏水供或水压偏低，应立即出动水车或动用足够的水泵抽水灌救。

沙菲益今日在必打丹民众会堂慰问遭大火烧毁家园的必打丹甘榜巴西布迪灾黎后，接受媒体访问时这样表示。

旱季来临全面戒备

沙菲益说，沙进入干旱季节，各区县议会和水务局须加强协调与合作，以应对可能出现的缺水问题，一旦发现社区水供不足或水压偏低，水务局须立即派出水车为居民配水。

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他吁请消拯员局及相关单位加强合作，在干旱期间提高警惕，全面戒备。

“消拯局应积极推动教育宣传活动，向人民灌输防火意识，教育民众防火知识，让人民了解建筑物消拯安全标准。”

受询及政府是否援助灾黎时，沙菲益指出，州政府将考虑各种援助方案，包括提供物资、药物以及为灾民物色永久居所。

必打丹甘榜巴西布迪昨午发生火患，烧毁55间木屋，造成76户人家共329人流离失所。

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西海岸缺水恶化

沙菲益下令建水坝

沙政府决定兴建新水坝，解决西海岸地区水供不足问题。

首长拿督斯里沙菲益今日指出，考虑到亚庇、吧巴、兵南邦、下南南及斗亚兰等地区的缺水情况逐渐恶化，增建水坝刻不容缓。

应付未来50年需求

“我已指示州基本设施发展部长拿督彼得安东尼尽快兴建新水坝，以满足人民在未来50年的水供需求。”

“我们不能因为一些人反对而取消兴建新水坝，若现在不建，将来可能有数以万计饱受缺水之苦的民众走上街头示威抗议，声讨政府。”

沙菲益今日在必打丹民众会堂慰问遭大火烧毁家园的甘榜巴西布迪灾黎后，对媒体这样表示。

沙菲益指出，发展计划推高人们对水供的需求，若再不寻求解决方案，情况将持续恶化。

首长沙菲益（左）慰问遭大火烧毁家园的必打丹甘榜巴西布迪灾黎。