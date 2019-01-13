西海岸缺水恶化·沙菲益下令建水坝 （亚庇12日讯）首长拿督斯里沙菲益指出，消拯局昨天扑灭必打丹巴西布迪火患时出现水力不足情况，暴露了亚庇区水供不足的问题。





沙菲益（中）向消拯局官员了解救灾工作。

（亚庇12日讯）沙政府决定兴建新水坝，解决西海岸地区水供不足问题。

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首长拿督斯里沙菲益今日指出，考虑到亚庇、吧巴、兵南邦、下南南及斗亚兰等地区的缺水情况逐渐恶化，增建水坝刻不容缓。

应付未来50年需求

“我已指示州基本设施发展部长拿督彼得安东尼尽快兴建新水坝，以满足人民在未来50年的水供需求。”

“我们不能因为一些人反对而取消兴建新水坝，若现在不建，将来可能有数以万计饱受缺水之苦的民众走上街头示威抗议，声讨政府。”

沙菲益今日在必打丹民众会堂慰问遭大火烧毁家园的甘榜巴西布迪灾黎后，对媒体这样表示。

沙菲益指出，发展计划推高人们对水供的需求，若再不寻求解决方案，情况将持续恶化。

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亚庇水供不足

消拯员救灾陷困

首长拿督斯里沙菲益指出，消拯局昨天扑灭必打丹巴西布迪火患时出现水力不足情况，暴露了亚庇区水供不足的问题。

“消拯局一旦发现水供不足，应立即向邻近的水务局求助，要求派出水车应急，若是水压偏低，须确保用于抽水的水泵供应充足。”

设应对火患机制

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沙菲益认为，当局应探讨设立应对火患事故的有效机制，一旦鉴定灾区缺乏水供或水压偏低，应立即出动水车或动用足够的水泵抽水灌救。

沙菲益今日在必打丹民众会堂慰问遭大火烧毁家园的必打丹甘榜巴西布迪灾黎后，接受媒体访问时这样表示。

旱季来临全面戒备

沙菲益说，沙进入干旱季节，各区县议会和水务局须加强协调与合作，以应对可能出现的缺水问题，一旦发现社区水供不足或水压偏低，水务局须立即派出水车为居民配水。

他吁请消拯员局及相关单位加强合作，在干旱期间提高警惕，全面戒备。

“消拯局应积极推动教育宣传活动，向人民灌输防火意识，教育民众防火知识，让人民了解建筑物消拯安全标准。”

受询及政府是否援助灾黎时，沙菲益指出，州政府将考虑各种援助方案，包括提供物资、药物以及为灾民物色永久居所。

必打丹甘榜巴西布迪昨午发生火患，烧毁55间木屋，造成76户人家共329人流离失所。

首长沙菲益（左）慰问遭大火烧毁家园的必打丹甘榜巴西布迪灾黎。

沙菲益（右）慰问遭大火烧毁家园的灾童。

“这个春节怎么过!”

李之心流下男儿泪

必打丹甘榜巴西布迪火灾的唯一华裔灾民李之心（58岁）在火患时惊慌带妻子与孩子逃生，只来得及拿走钱包以及身份证。

春节前家园遭大火烧毁，望著居住了45年的家园变成废墟，李之心欲哭无泪，不知如何度过来临的华人新年。

一家七口住收留中心

李之心一家7口目前无家可归，暂住在政府于必打丹民众会堂设立的临时收留中心，期望民众雪中送炭。

李之心是居住在必打丹的第二代华裔，已经在该区水上屋居住了45年，是1名渔夫，妻子是菲律宾人，两人育有5个介于9岁至23岁的孩子。

对李之心而言，大火烧毁的不仅是家园，也是45年的记忆，对那里的一草一木都有深厚的感情。

“我家的位置是第4排，由于火患突然发生，我们一家人只是带了重要的物件就逃命了。”

甫提款项 化为灰烬

“最让我惋惜的是，我刚刚从银行提取2000令吉，准备用来购买年货及新衣给孩子，现在这些钱化成灰烬了。”

李之心对记者指出，由于火患发生突然，他拿了钱包及身份证后就带著妻子和孩子怆惶逃命，现在一家7口只剩下身上穿著的衣服，家中的一切都付之一炬。”

不想在收留中心过年

“更让人心疼的是农历新年即将来临，我不期望一家人在临时收留中心过年。”

“我曾在多年前向州政府申请廉价屋，但由于申请人数太多，至今毫无下文。”

“我现在迫切需要房子遮风挡雨。”

说到伤心处，李之心难忍悲伤之情，在孩子面前流下男儿泪。

“我希望州政府可以帮助我重建家园。”

民众若欲雪中送炭，可致电（014-554 9594）联络李之心。

灾黎盼政府助填土

在原址重建家园

必打丹甘榜巴西布迪火患灾黎希望州政府协助他们重建家园。

甘榜巴西布迪村长马斯杜尔受访时指出，灾黎希望州政府可以为灾区重新填土，让灾黎在平坦土地重建家园。

“我们希望填土工程根据地段分配，屋身之间有一段适当的距离。”

马斯杜尔希望政府关注灾黎面对的问题，毕竟灾黎都是本地人，在该区居住多年。

“我们现在迫切需要房子，希望政府可以帮助我们。"

首长拿督斯里沙菲益今早特地赶往灾区视察灾情，并前往设在必打丹民众会堂的临时收留中心慰问灾黎。

沙菲益向灾巴黎保证州政府将提供多方面援助。