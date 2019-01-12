泰国羽球超级300赛‧我们出走首炮很争气‧双蔚顺莹闯决赛 事实上，这次参赛虽然面对的对手不强，但顺莹及双蔚还是为自由人生涯打了一记强心剂，让他们有信心迎接更强大的挑战。

（图：赛事官方脸书）

（泰國‧曼谷12日综合电）离开大马羽球国家队后，“顺莹”陈炳顺与吴柳莹和“双蔚”吴蔚昇与陈蔚强非但没有状态低迷，还一同闯进了泰国羽球超级300赛决赛，令转当自由球员的他们，首个比赛算是很争气。

广告

事实上，这次参赛虽然面对的对手不强，但顺莹及双蔚还是为自由人生涯打了一记强心剂，让他们有信心迎接更强大的挑战。

周六上演半决赛争夺，在上半区出击的里约奥运会银牌吴蔚昇与陈蔚强，以21比12、21比10擒下日本组合古贺辉与斋藤太一，晋级决赛，放眼终结2年多的冠军荒。他们上次夺冠已是2016年的年终总决赛。

双蔚的决赛对手是台湾的卢敬尧与杨博涵。，大马欲提前包办男双冠军希望落空，因为年轻组合吴世飞与诺伊祖汀先盛后衰，以21比17、13比21、11比21输给卢敬尧与杨博涵，连续6次败给对手。昨日，吴诺组合直落两局淘汰同胞阿里夫与阿兹林。

（图：赛事官方脸书）

顺莹距卫冕一步之遥

里奥混双亚军“顺莹”陈炳顺与吴柳莹在半决赛杀退香港8号种子邓俊文与吴芷柔，距离夺冠卫冕只有一步之遥。

陈炳顺与吴柳莹是在经历35分钟后，以21比16、21比15打败对手，决赛对手是泰国2号种子德查波与萨希莉，后者以2比0挫退队友6号种子尼比蓬与莎薇特丽。

广告

炳顺：带着必胜信心战斗

赛后，陈炳顺接受《星洲体育》访问时表示他和柳莹赛前就很想赢下比赛，“今天我们带着赢下比赛的信心去战斗，明天可能会对到泰国第一混双德查波与萨希莉。”

单打方面，赛会头号种子中国“超级丹”林丹打了53分钟后，以21比11、6比21、21比18力克队友陆光祖，决赛对新加坡21岁小将骆建佑，后者以2比1逆转打败法国7号种子利维德兹。

俊为从偶像手中拿到1局

广告

另外，大马周五派出的两位男单詹俊为、李梓嘉相继在复赛落马，但詹俊为在与偶像中国好手“超级丹”林丹博弈中拿下一局，是继王友福和李宗伟后，第3位曾单局赢下林丹的球员。李梓嘉则以0比2输给利维德兹。