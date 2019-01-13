紫盟羽球联赛‧15比4擒大山脚全星‧地不佬市晋决赛圈 地不佬市今日在2018/19SS紫盟羽联第2圈赛中以15比4狂胜大山脚全星队，拿下次圈赛2连胜，锁定云顶决赛圈席位。

（赛城12日讯）地不佬市今日在2018/19SS紫盟羽联第2圈赛中以15比4狂胜大山脚全星队，拿下次圈赛2连胜，锁定云顶决赛圈席位。

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继昨日在次圈赛首仗意外以12比6打败上季亚军甲洞后，地不佬市后市看起，今日在五场全线告捷，大山脚全星队无心恋战，明日末轮对甲洞，同样是处于劣势。

地不佬市今日在首场男单沙德斯达兰打头阵，结果以3比1擒下利央多，鲁斯蒂娜再以3比0击退林静宁，刘航益与王昌荣联手以3比2力挫阿格里宾纳与蒂雅拉，而杨升宙在最后一场男单赛中以3比0拿下科维，助地不佬市完成大胜。

甲洞意外告负仍有出线机会

率先在次圈赛2仗全胜的地不佬市，积得91分排第5锁定云顶决赛圈席位，沙登、大山脚全星队和香妃城剩下最后一场都无法超越它，次圈赛第3至第6可晋云顶决赛圈。决赛圈将于1月24至27日在云顶云星剧场开打。

今晚另一场争夺是八打灵对香妃城，最终八打灵以12比6胜出，除了混双退赛丢分之外，他们在另4项都打败香妃城。

地不佬市昨晚爆冷以12比6大胜上届亚军甲洞，报回了单循赛以7比13不敌之仇。

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虽然本场甲洞失利，目前仍守住积分榜第4，出线乐观。他们将在星期日对排在积分榜第7的大山脚全星。只要胜出便可晋级决赛圈。

沙登保出线希望

昨晚另一场赛事，沙登在以12比4狂胜在积分榜垫底的香妃城后，重燃晋级决赛圈的希望。沙登目前排在第6，只要保持这样的状态，便可以挤进于1月24至27日在云顶云星剧场开打的决赛圈。

男单莫哈末沙清、女单丽雅妮、混双叶家祥与刘琳和男单郑子义是沙登本场的夺分功臣。