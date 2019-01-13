陈奕迅争红馆档期·想开跨年唱 陈奕迅（Eason）表示自己和The Duo Band合作愉快的巡演可一不可再，“就让这件事随音乐纪录片《L.O.V.E.in F.R.A.M.E.S》一起有个完美的结局吧！毕竟很多事情都不一样了，身为其中一分子的卢凯彤也已离开了我们。”

自称有3个灵魂的陈奕迅在会上表情鬼马，说到相关歌曲时还会清唱起来，1个半小时的分享会让歌迷们尽兴而归。（图：星洲日报）

（八打灵再也12日讯）陈奕迅（Eason）表示自己和The Duo Band合作愉快的巡演可一不可再，“就让这件事随音乐纪录片《L.O.V.E.in F.R.A.M.E.S》一起有个完美的结局吧！毕竟很多事情都不一样了，身为其中一分子的卢凯彤也已离开了我们。”

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说到张学友红馆演唱会12日再度开跑，问他在休息期间可会技痒想上台当嘉宾？他表示，“他这次的演唱会没嘉宾的，我还是不要打扰他的流程，专心在台下当歌迷好了。”

陈奕迅在后台接受大马媒体联访时表示，自己这10年没停过演唱，所以如果花个两三年休息也不过分。“我曾经7度在红馆开唱，如果再有第8次，我希望会是我没试过的跨年演唱会。”

他表示已向红馆提出申请，但因为有很多歌手都在竞争，未必拿到今年底的档期。“如果今年拿不到，就2020年跨2021年吧！那我就可以Hea一点，休息多一年。”然后露出鬼马笑容。

今年44岁的他表示，自己在休息的这段时间得把身体练好，“年纪大了，身体的螺丝和弹弓都开始生锈了。”他不忘称赞现年57岁的张学友真的很厉害，“我们有次在健身房遇到，学友见到我很开心，表示我终于肯做运动了。我很讨厌在健身房运动，是因为觉得很闷，但做了之后身体的确有变化。”他表示张学友演唱会2016年在北京开跑，他当时有去捧场。“我是他的歌迷也是朋友，看了他的北京首场，所以也想看香港的终结场，来个好头好尾。”

陈奕迅表示自己选择和The Duo Band一起做专辑时曾被泼冷水，王双骏（左）表示，“我希望让同行知道，音乐是可以这么玩的。”而张杰邦（右）担任和音时只是为了试新机而拍下幕后花絮，“本是自己的纪录，没想到最后成了音乐纪录片。”（图：星洲日报）

分享会扮日本妹“加厉”惹笑

陈奕迅联同The Duo Band成员王双骏和张杰邦一起来马举行音乐纪录片《L.O.V.E.in F.R.A.M.E.S》放映会，并在映后举行长达1小时半的分享会，当歌迷问说他这8年最大的成长时？他表示，“我腰围粗了一点，散光也深了，但还是一样觉得夹Band很好玩。”主持人大宝调侃他说，“你什么都没变，只是变本加厉。”Eason开心表示，“接得真好。”

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当王双骏说这“形容词”很日本时，Eason顿时人来疯在台上娇羞扮日本妹“加厉”，让人哄堂。

陈奕迅曾在2010年和The DuoBand开启长达2年多的巡演，再花6年时间和他们一起筹备全新大碟《L.O.V.E.》，他表示2012年在英国录音室录唱卢凯彤（2018年8月跳楼自杀身亡）创作的《海里睡人》时，自己“仍达不到歌中境界”，“2018年重唱时，才觉得自己做到了。”

他表示，以前有朋友问他长年巡演不在香港，可会遗憾错过女儿的成长过程？“我不这样觉得，因为我也想和The Duo Band一起度过，这是我的选择，但我很享受如今休息期间在家的日子。”

有趣的是，陈奕迅在分享会开始前打趣表示，“1小时不停说话这事不适合我。”让音乐纪录片导演张杰邦不禁反击，”因为你都超过1小时。”而主办单位在分享会结束后开放让歌迷提问，陈奕迅还笑问大家，“你们还没睡着哦？”

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