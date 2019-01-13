德国研究：想变亿万富翁先做销售员 研究显示，亿万富豪早年大多都从事销售工作。大部份人承认，销售技巧是他们致富的原因之一，反映销售能力与累积财富，关系密不可分。

示意图

（德国12日讯）研究显示，亿万富豪早年大多都从事销售工作。大部份人承认，销售技巧是他们致富的原因之一，反映销售能力与累积财富，关系密不可分。

广告

很多名人和富豪在成名前，都是销售员，包括饶舌歌手威斯特、演员强尼戴普及《六人行》女星珍妮佛安妮斯顿。Netflix创办人兼执行长里德黑斯廷斯之前也是吸尘机推售员。

德国社会学及历史学家齐特尔曼去年新书《富裕精英》中，访问了45名身家介于1.14亿美元（4.67亿令吉）至30亿美元（122亿令吉）的富豪，当中有人白手起家，也有人继承一些财富，再以倍数计增加资产。他发现这些人都有共通点，就是早年从事销售工作，卖过首饰、化妆品、二手汽车收音机及车轮。

另外，职场社群平台领英（LinkedIn）指出，销售经理是平台上1.2万间公司的执行长履历当中、最常见的首份工作之一。

人力资源专家表示，富豪多数具备销售技巧，反映他们了解自己的价值，擅于推销自己的长处，继而得到更多顾客、争取到更高薪酬和晋升机会，致富并非巧合。