PADU涉浪费数千万公帑‧教部：与希盟政府无关 教育部今天澄清，有关该部属下的教育表现与履行单位（PADU）涉及浪费数千万令吉公帑，与希望联盟政府无关。

（吉隆坡12日讯）教育部今天澄清，有关该部属下的教育表现与履行单位（PADU）涉及浪费数千万令吉公帑，与希望联盟政府无关。

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发生在前朝政府

该部发表文告指出，这项来自教育表现与履行单位的一名前官员的指控是发生在前朝政府，并没有涉及以透明度、问责制和廉正为优先的希盟政府。

该部发表的文告是回应一个新闻网站于昨日刊登的题为“顾问在国阵时代的教育部捞取百万令吉计的利益”新闻，根据有关报告指出，该名教育表现与履行单位的前官员是以合约的方式受聘，从2013年11月15日开始在国阵执政期间下服务，其服务合同于2015年4月2日终止。

据说，该名前官员对他被终止服务感到不满，并已入禀商业法庭索取赔偿，案件正在等待裁决，随后，教育部于1月11日通过教育表现与履行单位报案，否认了该前官员的指控书。

“在新政府下，教育部采取了方案来加强教育表现与履行单位的管理体系，作为持续改进的努力，尤其是该单位扮演着协助教育部对国家教育政策的实施，进行全面审查的角色。”

教育部强调，该部的首要任务是确保管理体系受到维护和良好的实施。

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教育表现与履行单位是于2013年3月根据公司法令，在获得担保的情况下成立的有限公司，其任务是实现教育部制定的《2013-2025马来西亚教育发展大蓝图》。