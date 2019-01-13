凯里：预算案未提新纪元‧‘为何拨款私立学校？’ 凯里今日在脸书撰文指出，林冠英在宣布2019年财政预算案时，确实有将拨款给独中的列入预算案之中；然而，自己对政府拨款给独中却是持有反对意见，因为政府并没有任何理由需要拨款给私立学校。

（吉隆坡12日讯）巫统林茂区国会议员凯里表示，财政部长林冠英在宣布2019年财政预算案时，并未提及拨款给新纪元大学学院，因此质疑林冠英是基于甚么理由拨款给该所私立大专。

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凯里今日在脸书撰文指出，林冠英在宣布2019年财政预算案时，确实有将拨款给独中的列入预算案之中；然而，自己对政府拨款给独中却是持有反对意见，因为政府并没有任何理由需要拨款给私立学校。

“预算案中并没提及要拨款给新纪元大学学院，因此私立大专是给予甚么原因获得拨款？”

凯里也在帖文中附上一张林冠英与教育部副部长张念群移交19万3000令吉的支票给其中一所独中代表。

林冠英与张念群昨日分别代表财政部及教育部移交1200万令吉拨款给国内62所华文独中，以及200万令吉予新纪元大学学院，以彰显政府对华文教育的重视。