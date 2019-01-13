统考特委会全马收集资料‧陈友信：6月呈教育部 统考特别委员会成员陈友信说，统考特别委员会将于今年4及5月份，到北马、南马及东海岸地区和东马收集有关独中统考的资料，过后在整理妥当便会在6月将报告正式提呈给教育部。

（雪兰莪‧加影12日讯）统考特别委员会成员陈友信说，统考特别委员会将于今年4及5月份，到北马、南马及东海岸地区和东马收集有关独中统考的资料，过后在整理妥当便会在6月将报告正式提呈给教育部。

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他指出，该委员会将在3月拟出一份中期报告，这份中期报告内容将涵盖提出强烈反对承认统考文凭的巫裔同胞意见，及支持承认统考的巫裔意见都有；这中期报告暂不会呈上教育部。

也是董总署理主席的他今日在主持“华教新路向”活动新闻发布会时说，中期报告出炉后，该委员会将举办与民对话的市民大会（Town Hall Meeting），该市民大会对象为内部邀请人士，约有40或50人。

“从目前的1月至2月份，该委员会忙于接见了董总、独大的领袖，及本月16日教总领袖进行交流和收集意见，还有便是印裔团体的看法。”

他形容说，该委员会与董总的对话、交流良好，对委员会了解董总提供有关统考的学术方面有极大的帮助。