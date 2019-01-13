潘淑仪‧原住民是造王者 金马仑国会议席补选顺利完成提名程序，最终敲定仅有四角战，比去年的全国大选尚缺少一角，两名插上一脚的独立人士，料将沦为陪跑。

金马仑国会议席补选顺利完成提名程序，最终敲定仅有四角战，比去年的全国大选尚缺少一角，两名插上一脚的独立人士，料将沦为陪跑。

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4名候选人阵容，计有来自于希盟的印裔代表马诺佳兰、国阵的原住民代表南利莫哈末诺、独立人士的华裔代表黄承毅及巫裔代表沙烈胡丁，恰好贴切反映高原的四大种族比例平均分布，各族皆不容轻视及具有一定影响力。

早前盛传加入战围的民政党及泛马伊斯兰阵线（BERJASA），于最后一刻不竞选，尤其是民政党的彭亨州副主席及金马仑区部主席拿督何业嘉，曾被传出代表民政党插上一脚，如今却成为国阵候选人的提议人。

此前高调显示出征意愿的人民进步党主席丹斯里卡维斯，更在提名中心上演一场“闹剧”，在数十名支持者的护航下，原以为是提呈竞选表格，岂料却于提名中心外召开新闻发布会宣布不上阵，尚公开全力支持首相敦马哈迪及拿督斯里安华领导的希盟政府。

黄承毅哀兵出征

另外，属于本地花农的独立人士黄承毅，虽以哀兵姿态出征，然而毕业于美国内布拉加斯林肯州立大学园艺硕士班的他，有着高原农民及非政府组织的相挺。据悉，他也获得社会主义党的祝福，有着不容小觑的势力，或足以左右朝野阵营的选情。

若重温第14届全国大选的成绩，尽管国阵国大党候选人拿督西华拉治以597张选票险胜，败选的希盟候选人马诺佳兰积极入禀法庭争取补选机会，为希盟成功取得“再选一次”的契机，然而仍存在失利风险，现阶段没有必赢的把握。

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金马仑国席向来是国阵的“钢铁堡垒”，被视为破釜沉舟之战的希望联盟，若缺乏原住民这一股“东风”助力，以及游子缺席回乡救驾，即使赢获大多数华裔及印裔的选票，金马仑高原的江山将难以易主，依然会成为国阵的囊中之物。

原住民可成“造王者”

根据最新的选民结构比例，金马仑国席的巫裔占34%、华裔占30%、印裔占14%，而原住民则占高达22%，基本上，国阵的票仓围绕于巫裔、原住民及部份印裔，而希盟的票源则是华裔及部份印裔，依此区分而言，原住民确实会是“造王者”。

而“造王者”向来是在国阵保护伞下生存，有着长期性的资源补给，希望联盟虽已贵为联邦政府掌握中央资源，然而鲜少与外界接触的原住民，仍旧对于希盟的标志感到陌生，希盟必须把握仅有的两周竞选期，设法扭转原住民的保守思维，方能高奏凯歌。