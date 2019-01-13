黄承毅：捍卫农民权益‧拟金马仑永续经营方案 被外界喻为“砲灰”的金马仑国席候选人黄承毅誓愿捍卫农民的权益，充当农民的先锋，认为胜败乃是次要，最重要是带出农民的课题，为金马仑拟定“永续经营方案”。

（金马仑12日讯）被外界喻为“砲灰”的金马仑国席候选人黄承毅誓愿捍卫农民的权益，充当农民的先锋，认为胜败乃是次要，最重要是带出农民的课题，为金马仑拟定“永续经营方案”。

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黄承毅毕业于美国内布拉加斯林肯州立大学园艺硕士课程，目前于金马仑从事菊花种植业，他也是金马仑花业公会副主席、金马仑农业协会秘书及金马仑环境醒觉组织委员。

他接受媒体访问时指出，他参与公会及非政府组织长达10年，当走访前朝及现今政府部门时，察觉金马仑缺乏一把声音，也没有代表向政府反映当地的困境及难题，因而借此补选平台，希望带出金马仑所面对的困境。

带出金马仑困境

“许多人劝我弃战及认为我是来搅局，很大可能沦为炮灰，然而我认为最重要是土生土长的本地人得以带出自己心声，让各界也了解金马仑目前所需。”

他说，金马仑需迫切解决相关环境、水源及农耕地问题，由于是次是国席补选，农耕地是归属州政府权限，必须与州政府维持密切联系。他经过多年与联邦及州政府的联系及合作，察觉缺乏一名代表与当局维持上情下达，下情上达之效。

他指出，他若败选，无法把相关的农民课题带入国会，仅期盼胜选的一方能够参考及探讨相关的课题，为金马仑拟定合适的方案。

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倘若中选，他会以金马仑环境、旅游、农业及原住民生计为四大主轴，再融合拟定为“金马仑永续经营方案”，他自认本身的胜算非常低，也带著输的心态竞选，不过，若有人愿意牺牲，向当局抛出此前不敢发表的课题，他乐当小我的角色，愿牺牲小我后，其他人陆续会仿效及挺身而出。

扮演第三把声音

他强调，在新政府的环境之下，必须要有第三把声音的存在，他希望选民看到这一点而给予支持。第三把声音不应被扫于地毯下，既然前朝政府办不到，今朝政府刚开始实行，惟欠缺一个方向，且让他担任这一个“方向”，给予今朝政府提点。