与佘诗曼互扶上台领奖·秦岚超惊人高跟鞋意外曝光 一年一度的微博年度盛典——2018“微博之夜”11日如约启幕，年度事件当事人、商业巨擘、知名导演、娱乐圈明星等共计百余位来自不同领域的大咖共聚一堂，见证了微博年度影响力事件、热门影视剧作品、热点人物等荣誉结果的揭晓，为刚刚过去的2018年做了一次全方位的总结。

（图：微博）

（中国13日讯）一年一度的微博年度盛典——2018“微博之夜”11日如约启幕，年度事件当事人、商业巨擘、知名导演、娱乐圈明星等共计百余位来自不同领域的大咖共聚一堂，见证了微博年度影响力事件、热门影视剧作品、热点人物等荣誉结果的揭晓，为刚刚过去的2018年做了一次全方位的总结。

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当晚娱乐圈明星齐聚一堂，一举一动都成为关注焦点，其中，以《延禧攻略》再攀事业高峰的秦岚，与佘诗曼、唐嫣、马思纯、杨紫、古力娜扎等人获得微博年度女神奖。

秦岚当晚不畏天气寒冷，先是穿上低胸粉蓝色礼服走红毯，宛如天使般仙气尽飘。进场后又换了粉色的薄纱长裙，散发出高雅气质。然而值得注意的是，她在获奖时与佘诗曼互相搀扶走上台，撩起裙摆时被眼尖网民瞄到脚上穿的鞋子，竟是约莫25公分的高跟鞋，笑亏她根本是在“踩高跷”，但秦岚走路时依然神色自若，并没有露出任何走不稳的糗态，瞬间在网上掀起热议。

照片曝光后，网民热议秦岚的鞋跟到底有多高，“真的很佩服女明星，我穿5公分的高跟鞋都走不好路”、“其实她不矮啊，还穿这么高，女明星之间的竞争真是激烈”；但也有人指出，秦岚的鞋是粗跟，防水台也高，其实没有想像的这么难穿，反而旁边的佘诗曼穿着细跟，可能走得更辛苦。

女艺人们的高跟鞋的高度都非常惊人。（图：微博）

（图：微博）

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