王建民：需更多原住民巫裔支持‧希盟夺金马仑5大挑战 此外，他提醒希盟应在金马仑国席补选，保住华裔70%的基本盘选票；然而，509大选后希盟政府仍无法满足特定群体选民对希盟的期待，他预测华裔的选票可能会下跌。

（雪兰莪‧万宜12日讯）行动党政治教育副主任王建民说，执政党希盟在应战金马仑国会议席补选，面对著5大挑战，包括必须提升原住民及巫裔选民的支持率至40%。

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此外，他提醒希盟应在金马仑国席补选，保住华裔70%的基本盘选票；然而，509大选后希盟政府仍无法满足特定群体选民对希盟的期待，他预测华裔的选票可能会下跌。

华裔投票率或偏低

他说，投票日当天由于部份华裔选民仍在外坡，这或会造成华裔投票率偏低。

他说，希盟首要挑战为尽可能提升金马仑国席补选的投票率；二是保住希盟在2018年509全国大选华裔及印裔票的基本盘。三，拉高原住民选民和巫裔选民的支持率；四、兑现希盟政府的惠民政策及五、希盟领袖的助选行动勿让人留下在滥用政府资源的印象，与前朝国阵政府如出一辙。

也是国际贸易及工业部副部长的他，今日发表文告指出，希盟要赢得这场补选会显得很艰难，但并不是不可能，如果希盟能克服4项阻力，便能从国阵手中夺下金马仑国席。

投票率不能低于55%

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他点出第一，确保投票当天不会出现低于55%的投票率，第二、赢得至少70%华印裔选票，第三，将原本原住民和巫裔10%的支持率提升到至少30%，第四，将10%邮寄选民支持率提高到至少40%。

王建民说，有别于第14届全国大选后的雪州双溪甘迪斯州席补选、无拉港州席补选、斯里斯迪亚州席补选及森州波德申国席补选，金马仑国席在全国大选中由国阵国大党拿下选区；若希盟在这场关键的金马仑补选胜出，对国阵是一大重挫。

国阵派原住民上阵箝制希盟

在提升原住民与巫裔选民支持率挑战上，他披露，在原住民占多数的选票站，一些原住民可能认为联邦政府依旧是国阵掌权；另一部份原住民由于不想卷入希盟联邦政府与彭亨州国阵政府的交战而放弃投票。

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他表示，国阵派了当地原住民即退休警官南利，代表国阵竞选金马仑国席补选，多少箝制了希盟想要拉抬原住民选民把票投给希盟的空间。