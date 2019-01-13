垦殖民之子 曾任讲师逾20年‧沙烈胡丁要助发展金马仑 他受访时表示，他是一名垦殖民之子，担任讲师超过20年，目前为退休人士；此次补选将使用“书本”标志上阵，今天也感到非常开心。

（金马仑12日讯）独立人士沙烈胡丁（61岁）来自金马仑双溪哥央第一原住民村，退休前是瓜拉立卑东姑安布安阿夫赞师范学院的讲师。

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他受访时表示，他是一名垦殖民之子，担任讲师超过20年，目前为退休人士；此次补选将使用“书本”标志上阵，今天也感到非常开心。

坦承有加入政党

“我的愿景是要协助发展我的地区、协助人民及实现国家民主的愿望。”

他坦言，他是一个政党的党员，惟不愿透露是哪一个政党。在媒体的追问之下，他才透露该党今天也有上阵金马仑国席补选。

“不过没关系，大家都有自由上阵竞选，这就是民主制度。”

他说，他将会专注于垦殖民与原住民的问题，包括维护退休军人在联邦土地开垦的权益、提高原住民的社会经济地位，以及发展金马仑区内的传统马来甘榜。

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询及其他如希盟及国阵候选人都有本身的助选团队，他认为，每个候选人都有自己的强项，就算他是独自一人，没有政党在背后撑腰，他也会尽全力用他的强项和技能奋斗到底。

他说他有自己的策略，而竞选宣传单和海报已在准备当中，且其友人在这段期间也会助选。

沙烈胡丁与妻子共育6名孩子，其中3人已踏入社会工作，另3人则尚在大学就读，由于孩子们都在外州，所以并无返来助选，而他欢迎任何人来协助他竞选。