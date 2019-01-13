江迅·​岁尾年初“锦鲤”再度成为网络热词 在中国互联网上，“锦鲤”的新含义是一个凭藉绝佳运气而成功的人，在小概率事件中运气极佳的人。日前，多个机构评选2018年10大网络流行语，“锦鲤”都入选，且不是位列第一，就是第二。权威杂志《咬文嚼字》编辑部公布的2018年十大流行语是“命运共同体”、“锦鲤”、“店小二”、“教科书式”、“官宣”等。

岁尾年初，“锦鲤”再度成为网络热词。新的一年，不少年轻人欲求得好运而实现梦想的途径，就是转发“锦鲤”图片。“锦鲤”以吉祥物形象出现，在粉丝眼中近似图腾。有人说，最近朋友圈就分成两类人：转发锦鲤的和不转发锦鲤的。

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“锦鲤”，归属鲤鱼科，在中国传统文化中代表爱情合欢、家族繁衍和名望财富等美好。中国自古有“鲤鱼跳龙门”的说法。象征富裕和力量的“锦鲤”，在神话中具有转化为龙的潜力。传说鲤鱼在黄河中逆流前进，跳过山西省河津市禹门口的“龙门”，就会幻变成龙，比喻人考取功名而飞黄腾达，如今“锦鲤”成为新世代的另类标签。

在中国互联网上，“锦鲤”的新含义是一个凭藉绝佳运气而成功的人，在小概率事件中运气极佳的人。日前，多个机构评选2018年10大网络流行语，“锦鲤”都入选，且不是位列第一，就是第二。权威杂志《咬文嚼字》编辑部公布的2018年十大流行语是“命运共同体”、“锦鲤”、“店小二”、“教科书式”、“官宣”等。内地热词多来自微博、微信等社交媒体上活跃的议题。“锦鲤”虽是一个旧词，但其流行语义却是崭新的。

2个多月前，一篇名为《在这个从小躺赢到大的女人面前，杨超越真的不算锦鲤》的文章在微信朋友圈流传。文中这名90后女生从小就有“锦鲤素质”。据媒体报道，她买饮料“再来一瓶”竟然连中8次；升中学考试考301分，刚好符合学校300分以上者学费全免的规定；联考前一天复习某首古诗，隔天的试题刚好就有这诗的题目；考公务员面试时，笔试成绩排在她前一名的人迟到，她竟然幸运因此被保送到北京市……真是令人咋舌的经历。

“天上掉馅饼”在文章作者身上不是梦，似乎不用努力却能心想事成。从文章看，作者几乎是“从小躺赢到大”，究竟是真是假，谁都没有追究，大家就是选择相信了，从“躺赢”到“锦鲤”，给年轻人带来“人生能赢，全靠运气”的假像，短短数日，这篇文章阅读量超过千万。不少人为求好运，纷纷转发分享该贴文，传说转发“锦鲤”照片就能实现梦想，于是兴起“锦鲤膜拜”。转发锦鲤成为商业行为，还是几个月前支付宝推出的活动。前不久，支付宝全球大奖“中国锦鲤”的中奖者网友“信小呆”一夜爆红，总价值估计超过300万元人民币的大奖公布，普通人“信小呆”瞬间被捧为“中国第一锦鲤”。如今，网络上还流传“大学锦鲤”、“南京锦鲤”等各种跟风的不知真假的“锦鲤”。“锦鲤”已是时下年轻人族群的流行文化符号，也成为商业行销的代名词。

据心理学分析，具外控型人格的人会认为事情的结果是外界力量所造成，透过自己努力是无法解决的，由此产生焦虑，借由分享鲤鱼图，减低对未来的无助感。有些人借此希望有神奇的例子，说服自己不用那么辛苦。这种心理上的“安慰剂效应”可以理解，但如果因此把“锦鲤”作为偶像，希望透过转发锦鲤图片、把自己微信头像换成“锦鲤”，期待会带来好运，能开启“躺赢”模式，这就离谱了。

人生最重要，爱拼才会赢，是面对困难的坚韧与坚持，鲤鱼之所以跳龙门，是因为在黄河里逆流而上，如果是一条不奋斗的鲤鱼，最后它到达的不会是龙门，而是砧板。务必记住：少壮不努力，老大便转发“锦鲤”。