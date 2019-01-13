英超‧1球小胜布莱顿‧利物浦7分领跑 利物浦主帅克洛普赛后说：“我们本来可以发挥得更好，但我对大家的表现感到满意，毕竟我们的目标是全取3分。”

（图：法新社）

（伦敦13日讯）英超联赛12日进行了第22轮的7场比赛，最近遭遇两连败的利物浦以1比0小胜布莱顿，将领先第二名曼市的优势再次扩大到7分，阿申纳以0比1意外输给了西罕，遭遇了第五场失利。

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过去9天中，利物浦先是在联赛中不敌曼市，然后又在足总杯中输给了狼队，这次客场被看作是挽回信心的一战。全场比赛，利物浦控球率虽然高达71%，但获得的进球机会并不多，直到第50分钟，萨拉赫在禁区内被格罗斯放倒挣得一个点球，他主罚命中，为利物浦攻入了全场唯一进球，这也是他本赛季攻入的第17粒进球。

利物浦主帅克洛普赛后说：“我们本来可以发挥得更好，但我对大家的表现感到满意，毕竟我们的目标是全取3分。”

22轮过后，利物浦积57分，领先少赛一场的曼市7分，曼市将在14日对阵狼队。

切尔西在斯坦福桥以2比1战胜纽卡索，佩德罗率先进球，克拉克之后将比分扳平，威廉在下半场以一记精彩的弧线球锁定胜局。这场胜利让切尔西的积分达到47分，继续位居第四，距少赛一场的热刺只差一分，但领先第五名阿申纳多达6分。

南安普敦最后阶段以10人应战，仍然以2比1战胜了莱斯特，逃离降级区上升到第16位，纽卡索联则降至倒数第三。

其他比赛中，伯恩利2比1击败倒数第二位福尔罕，垫底的哈德斯菲尔德0比0平卡迪夫，沃特福德2比1战胜水晶宫，积分上升到第七。

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托登罕热刺13日在温布利球场迎战曼联，埃弗顿同日对阵伯恩茅斯。（新华社）