陈日佳·为拉曼大学学院多管齐下筹款
马华一直以来与华商和华团的关系良好。以前每年的马华常年大会开幕仪式都有不少大大小小的华团领导人出席，可谓星光熠熠，马华可以通过其华团与非政府事务委员会为这所学院筹款。我国很多华商都热心教育，不止经常捐赠我国华小独中，甚至也热心在中国建校。例如发林集团董事主席就曾经联合多位惠安公会理事在中国建设惠华中学。因此马华应该邀请这些对中国慷慨捐赠建校的华商共同建设拉曼大学学院。
财政部长林冠英剧减拉曼大学学院经费后，政党与民间反应至今依然两极化。有人赞成林冠英的说法，政教应分家；但是也有人认为这所学院顾及贫穷和社会低下层阶级，因此政府不应撤拨款。
我不否认这拉曼大学学院低廉的学费一直以来都是许多家庭的首选，为社会培养劳动力。但是林冠英撤其拨款也不无道理。第一，这所学院一直以来都被马华视为‘政治资产’。试问有哪一次大选这所大学不是马华的宣传标语？ 在商言商，在政治言政治。马华以前在朝可以利用其优势拨款拉曼大学学院；但行动党现在不可能为马华提供子弹，笨得提供大量拨款给这所学院，然后下届大选马华拿出来邀功要选票？第二，华社另外也有数家大学学院自力更生，为何这所学院不能？如果所有学院效仿，政府怎么有无限资源？ 第三，马华过去这么多年接受政府拨款，可曾受总稽查司稽查？
如今政府已确定不会增加拉曼大学学院的拨款，未来数年马华不在朝，要获得更多的拨款难如登天。再加上马华重申不准备让这所学院动用其储备金，马华也不准备出售党资产为这所学院筹款，现在最好就未雨绸缪。拉曼大学学院今后和其他私立大专一样必须依靠学生学费，所以必须开拓财路。
民众的捐款对于许多外国大学来说都是很重要的收入来源。2016年，美国哈佛大学就成功获得公众接近12亿美元捐款。
对于这所学院来说最简单直接的方式就是采取公众募捐方式。除了获得钱以外，还有其他的好处。拜国阵和马华所赐，所有在华小、国民型中学和独中念书的华人都必定有为校筹款的经验。在华小和独中都有不少马华要员担任董事部或是家协成员，组织筹款活动经验丰富。因此马华可以发动区部为拉曼大学学院筹款。对于士气低落的马华内部来说，这是一个可以发动群众力量和凝聚各个区部同志的课题。此外，向公众筹款的同时，马华领导人也可以接触民众，解释拉曼大学学院拨款的课题和宣传自身的政治理念。借此作为探水温，一窥华社对马华的支持率。尤其是如今金马仑补选在即，马华可以一边为巫统拉票一边为拉曼大学学院筹款。
其实，行动党还未执政前也是经常使用这种筹款方式接触民众。马华以前甚至嘲笑行动党以“美禄罐”（milo tin）筹款，如今下野就必须要学习放下身段，卧薪尝胆。如果放不下身段，则可以考虑向华商或是华团领导人募款。
马华一直以来与华商和华团的关系良好。以前每年的马华常年大会开幕仪式都有不少大大小小的华团领导人出席，可谓星光熠熠，马华可以通过其华团与非政府事务委员会为这所学院筹款。我国很多华商都热心教育，不止经常捐赠我国华小独中，甚至也热心在中国建校。例如发林集团董事主席就曾经联合多位惠安公会理事在中国建设惠华中学。因此马华应该邀请这些对中国慷慨捐赠建校的华商共同建设拉曼大学学院。
拉曼1969年成立至今有50年历史，自认为社会培育不少英才，也可以像外国大学一样向校友筹款。例如2013年，已故杨忠礼家族向伦敦国王学院法律系捐献了700万英镑。华社一直以来都不乏愿意为母校慷慨解囊的校友。例如不少独中所举办的千人或是万人宴都获得校友积极支持，筹获款项远远超过目标。所以拉曼大学学院如果向校友筹款不理想，就必须反省究竟问题出在哪里。2017年，拥有600年历史的英国剑桥大学向校友筹获了2亿英镑捐款（折合马币10亿令吉）；拥有50年历史的拉曼大学学院要向校友筹8千万令吉必定不难。
想当年华社所要的独大‘铁树开花’不成，让拉曼大学‘铜树开花’。马华如今失去了政权没有了靠山，马华如果不积极为拉曼大学学院筹款，这所学院也只能自求多福。
文章来源：
星洲日报／天马行空·作者：陈日佳·留英学者·2019.01.13
陈日佳·为拉曼大学学院多管齐下筹款
财政部长林冠英剧减拉曼大学学院经费后，政党与民间反应至今依然两极化。有人赞成林冠英的说法，政教应分家；但是也有人认为这所学院顾及贫穷和社会低下层阶级，因此政府不应撤拨款。
我不否认这拉曼大学学院低廉的学费一直以来都是许多家庭的首选，为社会培养劳动力。但是林冠英撤其拨款也不无道理。第一，这所学院一直以来都被马华视为‘政治资产’。试问有哪一次大选这所大学不是马华的宣传标语？ 在商言商，在政治言政治。马华以前在朝可以利用其优势拨款拉曼大学学院；但行动党现在不可能为马华提供子弹，笨得提供大量拨款给这所学院，然后下届大选马华拿出来邀功要选票？第二，华社另外也有数家大学学院自力更生，为何这所学院不能？如果所有学院效仿，政府怎么有无限资源？ 第三，马华过去这么多年接受政府拨款，可曾受总稽查司稽查？
如今政府已确定不会增加拉曼大学学院的拨款，未来数年马华不在朝，要获得更多的拨款难如登天。再加上马华重申不准备让这所学院动用其储备金，马华也不准备出售党资产为这所学院筹款，现在最好就未雨绸缪。拉曼大学学院今后和其他私立大专一样必须依靠学生学费，所以必须开拓财路。
民众的捐款对于许多外国大学来说都是很重要的收入来源。2016年，美国哈佛大学就成功获得公众接近12亿美元捐款。
对于这所学院来说最简单直接的方式就是采取公众募捐方式。除了获得钱以外，还有其他的好处。拜国阵和马华所赐，所有在华小、国民型中学和独中念书的华人都必定有为校筹款的经验。在华小和独中都有不少马华要员担任董事部或是家协成员，组织筹款活动经验丰富。因此马华可以发动区部为拉曼大学学院筹款。对于士气低落的马华内部来说，这是一个可以发动群众力量和凝聚各个区部同志的课题。此外，向公众筹款的同时，马华领导人也可以接触民众，解释拉曼大学学院拨款的课题和宣传自身的政治理念。借此作为探水温，一窥华社对马华的支持率。尤其是如今金马仑补选在即，马华可以一边为巫统拉票一边为拉曼大学学院筹款。
其实，行动党还未执政前也是经常使用这种筹款方式接触民众。马华以前甚至嘲笑行动党以“美禄罐”（milo tin）筹款，如今下野就必须要学习放下身段，卧薪尝胆。如果放不下身段，则可以考虑向华商或是华团领导人募款。
马华一直以来与华商和华团的关系良好。以前每年的马华常年大会开幕仪式都有不少大大小小的华团领导人出席，可谓星光熠熠，马华可以通过其华团与非政府事务委员会为这所学院筹款。我国很多华商都热心教育，不止经常捐赠我国华小独中，甚至也热心在中国建校。例如发林集团董事主席就曾经联合多位惠安公会理事在中国建设惠华中学。因此马华应该邀请这些对中国慷慨捐赠建校的华商共同建设拉曼大学学院。
拉曼1969年成立至今有50年历史，自认为社会培育不少英才，也可以像外国大学一样向校友筹款。例如2013年，已故杨忠礼家族向伦敦国王学院法律系捐献了700万英镑。华社一直以来都不乏愿意为母校慷慨解囊的校友。例如不少独中所举办的千人或是万人宴都获得校友积极支持，筹获款项远远超过目标。所以拉曼大学学院如果向校友筹款不理想，就必须反省究竟问题出在哪里。2017年，拥有600年历史的英国剑桥大学向校友筹获了2亿英镑捐款（折合马币10亿令吉）；拥有50年历史的拉曼大学学院要向校友筹8千万令吉必定不难。
想当年华社所要的独大‘铁树开花’不成，让拉曼大学‘铜树开花’。马华如今失去了政权没有了靠山，马华如果不积极为拉曼大学学院筹款，这所学院也只能自求多福。
文章来源：星洲日报／天马行空·作者：陈日佳·留英学者·2019.01.13