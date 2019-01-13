舒庆祥‧双赢永远是马新相处之道 最新事件是渉及两国领空与领海的争执，现在双方达致协议，押后处理，马方同意暂缓在巴西古当上空实行禁飞令，新方实里达机场也同意暂停启用仪式著陆系统，各为期一个月。

马新这一对兄弟自分家后，各种风波不断！

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最新事件是渉及两国领空与领海的争执，现在双方达致协议，押后处理，马方同意暂缓在巴西古当上空实行禁飞令，新方实里达机场也同意暂停启用仪式著陆系统，各为期一个月。

至于领海问题，则由双方组成的一个联合工作小组，在两个月内讨论领海纠纷问题，然后向双方外长提呈磋商结果。

虽然，实质问题还没触及，但这样一个冷却期的安排，毕竟比让事件继续争议不断来得妥当，至少在即将来临的华人农历新年期间，避免了双方在佳节期间，又发生口舌之争。

这次的领海与领海之争，其实是过往两国一切纷争的后续，并不新鲜。只要双方能秉持双赢的态度，一切问题还是有望迎刃而解。重要的是，双方应冷静，言行要小心，避免把问题激化。因此，收紧长堤两边过关程序，举行军演，禁止出口一些物品，都是可免则免，以免给人民添加不必要的麻烦。

反之，有助缓和双方情绪的一些行动则应认真实行，如新方宣布取消第二通道摩哆过路费，以回应之前马方宣布的同样措施，都受人叫好。

双赢永远两国是相处之道。这并非没有先例，新加坡丹绒巴葛火车站及白礁岛问题的解决，都是很好的范例。

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2011年7月10日晚10时30分，柔佛苏丹陛下亲自驾驶最后一班火车，载送400人，在月台上齐集的千余名新加坡人热烈欢送声中，缓缓的驶出丹绒巴葛火车站，奔回新山这一幕，永远铭记在马新两国人民的心目中，这就是双赢的结果。

这一幕的结束，意味情系马新两国79年的丹绒巴葛火车站最后走入历史。然而，火车并没有从此在新加坡绝迹，为顾及两国人民通关之便利，两国同意维持新山至兀兰的短程火车服务。

另一范例，就是白礁岛的处理。

之前，马新两国对该岛主权归属，陷入了长期的争论，由于双方坚持不下，最后提交给海牙国际庭法庭审理裁决，结果于2008年5月23日，法庭作了如下的裁决中，白礁岛争议案，法庭以12比4票，判决主权归属新加坡，而又以15比1票，判决中岩岛及南礁岛，主权归属马来西亚，时任马来西亚外长莱斯雅汀对这一判决形容为双赢。

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事隔多年后，马方前朝政府声言己找到新的证据，凖备上诉。然而，在希盟新政府上台后，则放弃采取进一步的后续行动。

由此可见，马新两国历年来发生的诸多纷争，并非找不到了结之门，而问题出在双方是不是要秉持过往处理丹绒巴葛火车站与白礁岛的精神与原则。

柔佛州人民，尤其与新加坡一衣带水之隔的新山人，对过往马新两国的一再发生的不愉快事件，深受且体会最深，因为所受冲击最大。

新加坡内政与律政部长尚穆根日前说，新柔长堤每日来往的人流，在高峰时可达致43万人次，可见这是一条举世交通最繁忙的通道之一，由此也反映两国关系的紧密及不可分离。

这些人流，数十年来协助新加坡迈进世界第一流国家，同样的，他们也给柔佛州包括新山带来繁荣与进步。

和则两利，对这次领空与领海的纷争，两国人民都盼望在冷却期结束后，大家能抱持双赢的态度，让事件顺利解决。

总而言之，双赢永远是马新两国相处之道。