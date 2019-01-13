中国加大减税降费‧财长：政府要过紧日子 为刺激消费与经济成长，中国今年要加大减税降费力度与财政支出。对此，中国财政部长刘昆说，政府要过紧日子，要大力压减一般性支出5%以上；财政部要做“铁公鸡”一毛不拔。

（中国‧北京12日综合电）为刺激消费与经济成长，中国今年要加大减税降费力度与财政支出。对此，中国财政部长刘昆说，政府要过紧日子，要大力压减一般性支出5%以上；财政部要做“铁公鸡”一毛不拔。

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刘昆周四下午就贯彻落实中央经济工作会议精神接受人民日报、新华社、央视、经济日报4大官媒联合采访，做以上表示。

官媒报道，刘昆说，2019年积极的财政政策要加力提效，简要概括就是要做到“两加大”、“一提高”。

“两加大”就是加大减税降费力度和财政支出力度。

“一提高”就是提高财政资金配置效率和使用效益。

刘昆强调，“该减的支出一定要减下来，政府要过紧日子”，要大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，一般性支出要压减5%以上，取消低效无效支出，对于不该花的钱，财政部门就要做“铁公鸡”一毛不拔。

所谓“三公”经费是指政府部门的出国费、车辆购置与运行费、公务接待费。

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中纪委三次全会揭幕

另一方面中国十九届中纪委三次全会周五起一连3天在北京举行。中共中央总书记、国家主席习近平周五致开幕词时强调，要心底无私，正确维护党中央权威，对来自中央领导人家属、子女、身边工作人员的违规干预、捞取好处等行为，对自称同中央领导人有特殊关系的人提出的要求，必须坚决抵制。

习近平在会上部署今年反腐任务，要求取得全面从严治党更大战略性成果、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，对党内高层亦提出严格要求。

他盛赞十九大以来，夺取反腐败斗争压倒性胜利，强调必须坚决“两个维护”：维护党中央权威和集中统一领导，确保全党步调一致、行动统一。