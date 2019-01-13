管委会与MPKK皆称有权管理‧冯润光体育馆管理权引争议 武吉甘蜜社区管理委员会声称，改朝换代后，该会有权管理所有政府地的设施，并指体育馆管委会是“没有注册的非法组织”。

以华裔命名的“冯润光体育馆”管理权引争议，令租户左右为难。

（柔佛‧武吉甘蜜12日讯）武吉甘蜜冯润光体育馆管理权引争议，体育馆管理委员会与武吉甘蜜社区管理委员会（MPKK）皆声称有权管理，令使用者与租户左右为难。

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武吉甘蜜社区管理委员会声称，改朝换代后，该会有权管理所有政府地的设施，并指体育馆管委会是“没有注册的非法组织”。

冯润光体育馆管委会则反驳坚称是合法组织，合法拥有该体育馆管理权。

由于双方坚持立场，还一度上演报案、追讨租金和关闭羽球场风波。

未厘清管理权之前无权收租

无论如何，日前双方在警局达致协议，同意在未厘清管理权之前，所有设施开放让民众使用，任何一方皆无权收租，使用者也须照顾场所的卫生。

据星洲日报《大柔佛》社区报了解，该体育馆于2007年兴建，经历数次扩建后，现拥有篮球场、羽球场、排球场、数间会议室、厕所及小贩摊位。

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自数年起，体育馆管委会因需要经费维修及提升体育馆，才开始向使用者与租户征收每月数十令吉至800令吉不等的月租。

李长江：体育馆管委会没注册

武吉甘蜜新村村长兼武吉甘蜜社区管理委员会主席李长江声称，查证后发现体育馆管委会是没有注册的非法组织，无权管理体育馆，包括收租。

“该体育馆建在政府地上，而我身为村长及社区管理委员会主席，有权要求他们交出管理权。”

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他今早召开新闻发布会时，指尽管体育馆管委会曾展示前朝政府发出的文件，惟土地法典第63章阐明村长及社区发展理事会主席，有权管理政府地上的设施。

他认为，该管委会隶属前朝的乡村发展委员会旗下，管理层也都是马华成员，政权更迭后，就该交出管理权。

武吉甘蜜社区管理委员会促冯润光体育馆管理委员交出管理权；左起康评顺、杨汉俊、黄发源、李长江、陈建才、陈月柏及汤咏淯。

陈建才促议员助解决

社区管理委员会秘书陈建才则促请国州议员、州政府与地方政府协助解决此事，让该会顺利接管地方设施。

“若无法取得管理权，我们将会进行下一步行动。”

与会者有：社区发展理事会财政陈月柏、委员黄发源、杨汉俊及村民康评顺。

李长江展示由武吉甘蜜社区管理委员会报警的报案书。

吴金贵：管委会提醒我交租

羽球场租户吴金贵（羽球教练）表示，他与体育馆管委会签署5年合约，租用6个场地，月租800令吉，同时须负责水电费与基本维修事项，合约将在2月份到期。

他指出，11月份接到村长指示后，就停止付租金，可是体育馆管委会在12月份再度提醒他交租，否则就不能继续使用，1月4日就有人发现门已加锁。

“我只是租户，没有偏向任何一方。我只想尽快解决问题，谁有管理权租金就交给谁，否则我会停止使用羽球场。”

李长江指体育馆管委会曾在羽球场的入口加锁，惟被他打开后对方没有再上锁。

陈玉爱：体育馆管委会合法

冯润光体育馆管理委员会主席陈玉爱强调，他们是合法的非政府组织，拥有前大臣丹斯里阿都干尼发出的信件，授权他们管理体育馆。

她说，该土地虽是政府地，地契上却注明是属于冯润光体育馆，而且向来都由管委会管理。

“体育馆是由马华发动兴建，并获得州政府拨款，马华党员及居民也大力捐款。前大臣过后为体育馆命名‘冯润光’，以感谢当时为地方贡献良多的马华元老。”

她表示，曾展示文件与地契，对方却不接受；管委会也不介意扩大管理层，让社区管理委员会成员加入，共同管理，同样遭到拒绝。

她表示，社区管理委员会坚持要取得管理权的做法令人费解。

“虽然体育馆管委会是马华党员，但体育馆向来都开放使用，没有计较政治背景。我们也曾开放要求球场使用者加入管委会，但无人有意。”

她透露，目前正等彭古鲁（penghulu）鉴定管理权归谁。