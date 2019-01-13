安焕然·新政府的当务之急 汽油一降价，一堆人来邀功。整体感观，反对党领袖先发制人，尤其是纳吉的幕僚有做功课，抢了主动权，抢了先机。魏家祥陪衬施压。幸好，是拉菲兹的出手，林财长也就有了“正当性”得以“从善如流”的理由。不过，敦马最厉害，降多少钱？几时降？由我们内阁讨论。要告诉各位，这主导权，还操之在我。你们懂吗？

汽油降价了。60块钱，加油满满。谢谢啦！是要感谢林财长？或是感谢纳吉？感谢拉菲兹？还是感谢魏家祥？感谢谁呢？哎呀！“安全”起见，感谢敦马和内阁吧！

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汽油一降价，一堆人来邀功。整体感观，反对党领袖先发制人，尤其是纳吉的幕僚有做功课，抢了主动权，抢了先机。魏家祥陪衬施压。幸好，是拉菲兹的出手，林财长也就有了“正当性”得以“从善如流”的理由。不过，敦马最厉害，降多少钱？几时降？由我们内阁讨论。要告诉各位，这主导权，还操之在我。你们懂吗？

我的脸书朋友说，这次油价的拉锯过程与结果，朝野攻防都做得很好。有数据完备，有从善如流，清爽无比，没有泼妇骂街，值得按赞。希望其他课题以此为典范，朝野加油， 国家才能长治久远 !

是的，我也很满意这样的政治风景。受益的是人民。新年进步！

新政府，一直高喊“新马来西亚”，请问你有什么政治理念来打造这个“新马来西亚”？你的政治信念够坚定吗？你要打造怎样的“新马来西亚”？具体的落实方案在哪里？实践的步骤，还很模糊。

你们在忙什么？民主社会，变天本来就不是什么不可能的事。改朝换代，思维格局要变才有意义。得政后，不致力于开源，而成天执迷以假借“转借正义”来算旧账，迟早会遭选民唾弃，让原本极力支持他的选民失望。一些原本很真挚的理想被扭曲，意识形态涣散了。

海伍德（Andrew Heywood)《政治的意识形态》的最后一个章节，这样写：“左右之分的逐渐消失，就产生了去意识形态化的政治。如果把传统的各种政治上的‘主义’拿掉，则政党必须务实地拿出政治‘产品’（即是领导人及政策）来面对选民，而不再是某些希望或是梦想。但事实上，西方民主国家中政党成员的数目一直在降低，投票率亦然，部分是因为主流政党，已经无法在道德理想及热情上吸引选民了。”

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有人说，打造“新马来西亚人”，就是要跨文化和国际化。想说的是，能像个样子的，大概就在我们的首都，也就局限，主要是在我们的首都。

我们的首都吉隆坡，完全不同档次。吉隆坡是引领风骚，全国之政经文教中心，精英拼搏汇聚之地。一切都是那样的前卫。你用手机随处在吉隆坡拍拍照，其景象不会是中国、日本、新加坡、香港的山寨复制。一看就知道，这里就是“马来西亚”。掌握英语，具备跨文化沟通能力，擅用智慧，能从容解决问题的人，在这里是可以“见龙在田”，让他们有所发挥的福地。然而，吉隆坡不能等同于马来西亚，而马来西亚也不等同于吉隆坡。走进吉隆坡，你看到“马来西亚”。走出吉隆坡，你或许又要重新认识“马来西亚”。

独立民调机构巧思中心（Ilham Centre）与槟城智库研究调查显示，新政府“执政逾半年毫无进展？乡区马来选民不信任希盟。”这项民调精确与否是一回事，但其民调数据倒是可以想像得到的。只是对其数据的解读和献策，更关键。

对我来说，要拉高希盟马来支持票，不能只是像这几个月希盟的U转和讨好。说要捍卫马来种族，你却伤了其他族群，而你说要捍卫的，这些人也没有转向支持你。我只能说：你身边的智囊献策，是误导错误的。

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对我来说，要改善马来选民的支持选向，短期必须从经济层面，用心专注，希盟政府团结一致，绞尽脑汁，把国家整体经济搞好，让市场活络起来（并且要给自己振兴经济的一个KPI期限）

长期来说，则是国民教育问题，官方与民间必须通力合作，共建“新马来西亚”。但这“新马来西亚”的塑造，希盟政府必须要有基本共通的理念和信念，不能空喊口号。而国民教育素质的提升，不能仅仅是科技教育提升，还应包括人文教育，提倡互尊互重民主多元理念的教育。“全民教育部长”马智礼，副部长张群念，即使我们再怎么心疼看出你很疲累，还是要加油！一些改革事千万不能U转。教育是长远的事。此时不做，待4年后，你们就只能“名留史册”了。