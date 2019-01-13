疑面包店泄燃气‧巴黎市中心大爆炸2死 巴黎市中心特雷维兹路一座建筑物发生巨大爆炸，导致建筑物损毁，多辆汽车受波及翻侧，玻璃碎片与瓦砾四散。法国检察署说，爆炸造成2名消防员死亡以及其他47人受轻重伤。

（图：法新社）

（法国‧巴黎12日综合电）巴黎市中心特雷维兹路一座建筑物发生巨大爆炸，导致建筑物损毁，多辆汽车受波及翻侧，玻璃碎片与瓦砾四散。法国检察署说，爆炸造成2名消防员死亡以及其他47人受轻重伤。

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检察署明显乃纠正该国内长的口误，在这之前，法国内长说，总共4人，两名消防员及两名平民死亡。

当地警方称，爆炸是建筑物内一间面包店燃气泄漏造成的，不涉及恐怖袭击。

受伤的47人中，还有10人伤势危急，其他37人则无生命危险。

事发在当地时间早上约9时，现场爆炸威力强大，据报面包店外两公里也听到爆炸巨响，肇事的面包店损毁严重，附近建筑物的玻璃大部份也被震碎。

由于巴黎周末继续会有“黄背心运动”示威，当局出动5000警员戒备并封锁大部份通往市区的公路。

法国内长卡斯塔纳表示局势已受“控制”，据他指出，共有逾200名消防员，以及两架直升机参与救灾、营救及疏散行动。

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爆炸发生数小时后，“黄背心运动”示威者喧哗但平和地经过案发附近。