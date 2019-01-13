分享巴冬华人发展史‧巴冬永春会馆推介新书 该会馆今日邀请了《淙淙巴冬河：巴冬华人社会发展史》两位作者蔡慧钏及邱克威出席新书推介礼及分享这本书籍作品。

麻坡巴冬永春会馆出版首部巴冬历史及发展史书籍，并邀请华团领袖及村民齐见证。

（柔佛‧麻坡12日讯）麻坡巴冬永春会馆出版首部巴冬历史及发展史书籍《淙淙巴冬河：巴冬华人社会发展史》，今日邀请当地华团及村民出席店新书推介礼暨座谈会，让村民透过文字记载，深入了解华人在巴冬的发展历史。

广告

该会馆今日邀请了《淙淙巴冬河：巴冬华人社会发展史》两位作者蔡慧钏及邱克威出席新书推介礼及分享这本书籍作品。

作者讲述撰写心路历程

其中一位作者蔡慧钏出生于巴冬海边，并在当地生活12年，她受邀在会上讲述撰写这本书的心路历程。

她在新书分享会上表示，当初她把欲撰写攸关巴冬史记的想法告诉巴冬永春会馆理事后，得到全体理事的鼎力支持，让她在采访及收集资料更加顺畅。

她说，在理事的穿针引线下，她认识了许多村民，尤其让她钦佩的长辈，基于这本书涵盖的巴冬华人史记有限，也希望往后能有机会，能带出更多关于巴冬资料。

文史工作者郑昭贤指出，在国内的地方社会发展史上，关于华人历史故事往往被忽略了，因此可以透过书籍介绍，让广大民众了解华人在巴冬发展史记，对强化地方上的旅游业内容也有很大帮助。

广告

他说，出版书籍是一个开始，或许接下来可以成立历史文物馆及历史走廊，其中包括收录巴冬具有百年历史古庙资料及照片，推广华人曾在本地打拼及发展史记。

《淙淙巴冬河：巴冬华人社会发展史》叙述华人在巴冬的发展历史。

廖文辉：助社团成立文物馆

此外，新纪元大学学院中文系副教授廖文辉表示，林连玉文化资产保护基金委员会，正在积极协助各地区社团及地方领导成立文物馆，也提供任何咨询及辅助角色。

他说，虽然该基金委员会不提供资金协助，不过却是为本地有兴趣成立文物馆提供咨询，让华社文物馆做得更美好。

广告

他指出，该基金委员会扮演的角色，包括地方研究特别是展开宣导工作、文献研究、文化遗产修复技术及无形文化遗产的记录与研究工作。

此外，巴冬永春会馆会长林金保也在会上致词。