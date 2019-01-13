新山宽中特大通过‧增至达城分校应急费 共有86人出席今午2时在新山宽中大礼堂召开的特大，当中2人因会员资格未满1年而没有投票权，投票的84人中，79张赞成票（94.04%），5张反对票（5.96%）。

宽中至达城分校行政大楼建设蓝图，计划于2021年启用并迎接1200位新生。

（柔佛‧新山12日讯）新山宽柔学校（非盈利）有限公司今日召开特别会员大会，以79票赞成，5票反对，通过增加宽中至达城分校，以8300万令吉为准的可能性需要开支费用8%（Contingency Sum8%），以及授权董事会处理政府部门费用和工程专业费。

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共有86人出席今午2时在新山宽中大礼堂召开的特大，当中2人因会员资格未满1年而没有投票权，投票的84人中，79张赞成票（94.04%），5张反对票（5.96%）。

宽柔学校（非盈利）有限公司会员有709人，此特大符合法定的35人数。

童星存：授权董事会处理政府部门费等

若以8300万令吉为准的可能性需要开支费用8%，款额约为664万令吉。

宽柔中学董事长童星存在特大结束后接受媒体询问时指出，特大的普通议案修订是根据2017年11月4日特别会员大会通过之议案，以不超过8300万令吉发展和建设宽中至达城分校。

“同时寻求通过至达城分校增加可能性需要开支费用，以及授权董事会处理政府部门费用和工程专业费用。

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“这是为应付计划于2021年至达城分校启用第一期工程建设，包括大礼堂、行政楼、4栋各4层的教学楼暨实验楼、双层食堂大楼、单层体育馆、大操场（含400米跑道及司令台）、室外圆形剧场、雨盖走廊及天桥、电房等基础设施。”

此外，宽中至达城分校的建设期也将从三期缩减至两期，目前该工程经完成推泥和打桩，一旦首期工程完工，可招收1200位新生。

童星存表示，增加可能性需要开支费用是因材料估算师依据建筑设计需要所做出的精细估算，主要是作为未来第二期建校。

“如果有需要，第二期的建设包括各馆室、实验室、联课活动楼、桌椅和教学等设备。”

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童星存展示至达城分校的推泥打桩照片，希望按计划完成建校大计。

首期工程尚不敷5000万

至达城分校得来不易，童星存希望各方放下成见，目标一致，实现建校大计，特别是首期工程目前仅筹获3800万令吉，尚不敷约5000万令吉。

他说，以宽中古来分校当初计划分四期建设，过后在完成两期建设便可容纳需求的经验来看，至达城分校计划可于两期建设达到所需的基础设备需要，从而减轻对外募款压力。

童星存在特大上也通过投影设施汇报至达城分校工程进展，以及各项建设估算等资料，让会员进一步了解情况。