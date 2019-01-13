法律系副教授：若行为不当‧“可批评统治者但勿过份” 马大法律系副教授阿兹米沙隆指出，人民可以批评统治者，但是必须克制且注意礼貌，不要逾越礼节和侮辱。

（八打灵再也12日讯）马大法律系副教授阿兹米沙隆指出，人民可以批评统治者，但是必须克制且注意礼貌，不要逾越礼节和侮辱。

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“如果统治者有任何违规行为，人民批评他们并没有错，但是不应该使用污言秽语。”

他昨晚在半岛卫视的“Analisis”节目上说，在脸书上出现一些侮辱性的留言，并不代表全国人民都对统治者不敬，只有一两个人比较粗俗。

“但是我们现在太敏感，就好像是全国人民都这么做。”

他说，人民必须更加成熟，目前是君主立宪制，统治者的权力来自于联邦宪法，现在不是马六甲王朝。

他说，除了泰国，其他国家的王室都会受到批评。泰国王室受到法令严格地保护；在英国，王室常常面对批评，但是君主制依然存在。

“我们比较不习惯看到王室被批评，因为我们比较‘有礼貌’。”

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不接受以煽动令查辱王室

询及是否应该以煽动法令调查3名在社交媒体发表侮辱王室的人士，他表示：“完全无法接受”。

他说，希盟政府承诺要废除充满争议性的法令，这些法令与希盟的承诺背道而驰。

“相信马来统治者很强大，足以处理一些‘毒舌’的批评。”

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节目的另一名嘉宾国际伊斯兰大学副教授珊拉哈尤指出，煽动法令最为人诟病之处，在于不需要提出动机的证明，只要说出来的话就可以被推定有罪，这方面必须改善。

询及是否需要特定法令保护王室，她说，煽动法令中对煽动的定义包括对任何统治者、大马政府和司法系统散播仇恨、藐视或煽动不满的情绪。

她说，即使有煽动法令的存在，人民也不应该害怕批评统治者，只要不是侮辱就好，该法令并没有阻止批评任何人。