砍树损坏公园设施‧晨跑者促速维修 当局被指于两个星期前，在公园内展开修剪树木的工程，目前工程已进入尾声，但在该处晨运者却发现，当局出动大型机器在处理砍下来的树木时，砸下及压坏了一些公共设施。

有关方面在砍树后，留下泥泞。

（古来12日讯）古来优美城太阳区休闲公园所展开的砍树及修剪树枝工程，被指砸坏公园原有的设施，包括跑道、石椅、儿童游乐场滑梯等，晨跑者促当局关注，并寄望被砸坏的部份能够尽速获得维修。

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当局被指于两个星期前，在公园内展开修剪树木的工程，目前工程已进入尾声，但在该处晨运者却发现，当局出动大型机器在处理砍下来的树木时，砸下及压坏了一些公共设施。

被破坏的设施，包括洋灰跑道、石椅、儿童游乐场的滑梯、健身设施下方的垫等。

经常在该处跑步的彭瑞泰向星洲日报《大柔佛》社区报投诉，有关方面于两个星期前于公园展开修剪树木的工程，如今工程已进入尾声，但原有的一些设施，包括跑道等已被压坏得相当严重。

他认为，有关方面在展开修剪树木的工程时，理应使用适宜的工具及机器，以避免原有的设施受破坏。

有鉴于此，他希望当局关注，并确保被砸或压坏的部份能够尽速获得维修。

公园儿童游乐场的滑梯被树木砸坏。

促派员解决排污管问题

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他表示，对当局大事动工砍掉公园内的数棵大树，导致整个环境变得比较炎热感到不解。

他说：“砍树容易，种树难，很多树木其实可以修剪及保留，不需要将一整棵都砍掉。”

另一方面，他也披露，一直以来附近一带的粪池水皆排流至公园的缓冲池，如果一切操作正常，便闻不到异味，唯两个星期前相信操作出了状况，污水流至公园的跑道及传来阵阵恶臭，所幸目前问题已获解决。

他说，从另一条排污管排流的污水，则显得混浊及含有异味，希望当局能够派员处理。

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社区报记者将这项投诉转达给古来市议员吴启聪，吴启聪指他尚未接获相关投诉，唯他将把这项投诉转达给相关部门。

他说，他将促当局将派官员到现场视察，并在重新维修被砸坏的设施前，拆除有潜在危险的设施，唯重新建筑新的设施，须一些时间。针对缓冲池受污染的问题，他指出，他将联络英达丽水公司，以检查看哪里出了状况。