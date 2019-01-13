陆兆福：内阁首次开会就决定‧“降油价非魏家祥功劳” 行动党组织秘书陆兆福说，政府降低汽油价，不是马华总会长拿督斯里魏家祥的功劳。

（金马仑12日讯）行动党组织秘书陆兆福说，政府降低汽油价，不是马华总会长拿督斯里魏家祥的功劳。

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他指魏家祥完全漠视希盟政府从去年5月9日至今年1月7日稳定汽油价格的努力，当国际油价下滑，就急不及待遣责新政府没有调低汽油价，其实那时内阁没有开会，当内阁召开今年第一次内阁会议，就决定调低汽油价。

也是交通部长的他今日在金马仑冷力出席希盟咖啡店论坛时说，希盟几经困难才打下江山，会好好的做，也不会忘记初衷，一定会照顾人民，让人们觉得政府更好更公平。

他表示，国家改朝换代后，最不满意和最不习惯的是巫统和马华，巫统更是想尽办法包括挑起种族宗教情绪，要夺回政权，还与伊斯兰合作，要赢取马来票。

“因此希望金马仑选民能协助加强希盟的政治力量和国会的议席，我们要的不是接受‘青蛙’而是通过选举增加力量。”

行动党秘书长林冠英、政治教育局主任刘镇东、行动党彭亨州主席梁金福、丹那拉打区州议员张玉刚、双溪比力区州议员刘天球、也朗区州议员罗思义也在会上讲话。