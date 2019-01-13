陈绍安‧2019的世界很乱！ 环视全球各国的政治和经济走向，跨入2019的马来西亚算是相对稳定的了。

环视全球各国的政治和经济走向，跨入2019的马来西亚算是相对稳定的了。

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当然，马来西亚告别经济荣景已有相当时日，早在改朝换代之前市场信心就已开始动摇，509投票前夕更是无人敢做出大决策，直至改朝换代之后都还需要一段观望期，出乎意料的是如此观望期，拖至今日都还没有度过去；不论是个人还是团体，单一消费人还是商家、厂家都不约而同，一直逗留在观望台上，那幅望远镜都快要望穿秋水了，都还在继续观望、观望……是的，当我们一直纠结于前朝和新政府之间的纷争，混惑于改朝换代之后经济没有因此复苏，全国各地商场反而显得更萧条，大小商家所面对的挑战都注定更严酷的时候，孰不知我国一如东南亚很多国家，早已被美中贸易大战波及，都已卡在美中贸易大战的窄逢中，谁都不敢轻举妄动，大家都怕被两只正在打架的大象踩个正著，死路一条啊！

特朗普当选美国总统那一年，我们惊讶于美国人的勇敢，也著实困惑于予人流氓印象的特朗普，竟然赢得美国民心，然后世界各国出现大量调侃美国人、调侃美国选举、调侃美国新任总统的纸媒漫画和社媒贴文等；东方有个金正恩，西方有个特朗普，果然东邪西毒，真是一个疯子当政的年代。

尽管如此，特朗普2016年11月8日赢得过半选举人票当选总统那一天，我们也都只把特朗普当成别人家的故事，当成别家人的笑话来转述，直至迈入2018年第14届大选，铺天盖地的政治热情煮沸全民情绪那些日子，我们甚至忘全遗忘特朗普这一号人物：特朗普？关俺屁事？

直至2018年5月9日改朝换代之后，我们又沉溺在改朝换代的宿醉中，至少半年9个月就一直醒不过来，直至全球油价持续往下滑落、全球股市持续低空盘旋，全球政治因此波涛汹涌，全球冲激波趋渐涌入我们的视野时，回头一看当年我们不以为然的特朗普，早已把整个地球翻了一转，早已把原有的全球秩序完全搞乱了，即连全球组织包括世界贸昜组织、欧盟组织、联合国组织，甚至石油输出国组织，统统奈何不了一个特朗普；一个疯狂的美国总统！

事实上，早在我们忙于应付2018年大选之前，特朗普已在2017年8月即已针对中国是否利用不公平贸易行为窃取美国智慧财产权等进行调查，2018年1月直接宣布对大多从中国进入的太阳能板和洗衣机分别课征30%和20%的关税，接踵掀起的是持续到马来西亚2018年大选前后未曾收兵的美中贸昜大战；那时，我们都还觉得，彻头彻尾不关我们的事，何需我们忧心啊？

当2018年4月3日美国针对中国销往美国约500亿美元商品加征涵盖约1300项商品的25%关税的301制裁清单曝光，中国也在4月4日针对中国进口美国的大豆、汽车在内的美国商品加征25%的关税作为反击，特朗普又因此放话扩大报复，7月10日再公布第二波涵盖6000多项、价值近2000亿美元制裁清单时，战火已延伸全球且愈烧愈广，包括全球股市及汇市都因此应声下挫。

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如此影响全球经济的过程中，广大的马来西亚人、广大的马来西亚选民，就完全沉醉在自认为最伟大、最彻底的政治运动中，都还在为改朝换代而热血沸腾，都还在为己身付出的改革热血感到自豪，孰不知在这过程中，美中贸易战点燃的全球经济核子弹即将燃爆了，孰不知一旦美中任一方经济崩盘，全球几乎无一家不遭殃，包括马来西亚；记得1997年7月至10月金融风暴吗？记得那一场风暴如何瓦解了亚洲经济急速发展的荣景吗？包括当年急着想要挤入先进国行列的马来西亚都一一崩溃了……现在，2019年了！

望向全球已经这么乱，请再往内看；马来西亚也要跟外面的世界一样乱，甚至要比外面的世界更乱吗？在乱如战国的年代，如果马来西亚还只认为外国那边乱到极点都与己无关，因此都还不愿意从自己的乱局中脱身而出，还不愿意平复自家矛盾以凝聚全国能量迎应全球挑战，恐怕马来西亚经济不被全球之乱围剿，也先被自家荒乱所韱灭了。

（作者为本报吉打州采访主任）