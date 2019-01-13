赛夫丁：保障学生权益‧将与教部商食堂涨价 国内贸易及消费事务部长拿督斯里赛夫丁表示，他将针对学校食堂涨价一事与教育部展开会议，虽然食堂承包商是由教育部透过公开招标模式筛选，但这课题涉及消费者，即学生的权益，因此该部将参与。

赛夫丁（中）为娘惹餐厅Kakatoo进行开幕仪式。左起为何权峻、巴达鲁希山；右起为钟媛媛及邓美婵。（图：星洲日报）

（吉隆坡12日讯）国内贸易及消费事务部长拿督斯里赛夫丁表示，他将针对学校食堂涨价一事与教育部展开会议，虽然食堂承包商是由教育部透过公开招标模式筛选，但这课题涉及消费者，即学生的权益，因此该部将参与。

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“学校食堂的经营者由教育部透过公开招标模式筛选，这个过程中参与招标者必须给予报价，才能获得经营的资格；由于学校食堂的供应对象是学生，一般上食物价格将相对的低。“他为娘惹餐厅Kakatoo进行开幕仪式后，接受媒体询问时说，这是他第一次听闻食堂涨价的课题，因此会立即和教育部展开会议探讨涉及的因素，以保障学生作为消费者的权益。

肯德基麦当劳指成本提高

另一方面，针对国内快餐涨价一事，赛夫丁说，他已在日前和大马肯德基（KFC）特许经营权的QSR品牌控股公司及麦当劳管理层会面了解详情，执法组会在近期内完成调查报告奏呈交给他。

“我的任务是从中探讨如何保护消费者的权利，他们不能因为成本调涨就涨价，我有责任与他们会面，以传达及劝告他们必须以消费者的利益为先，同时也告知他们必须努力吸纳涨幅；当然我也必须听取他们的意见。”

他说，肯德基及麦当劳给予的与解释都是生产成本提高，肯德基由于受到特许权的限制，必须向要指定的食材供应商取货，不能向其他人取得更廉宜的货源，因此，在生产成本调涨的情况下而被迫涨价；麦当劳则是因为租金、水电费及薪水等成本调涨。

他解释，肯德基和麦当劳的作业方式有所差异，肯德基属特许经营模式，麦当劳则是以混合模式，即有特许经营及非特许经营方式经营。

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出席者包括贸消部副秘书长巴达鲁希山、Kakatoo创办人邓美婵、市场行销总监钟媛媛及特许经营负责人何权峻。