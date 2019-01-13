郑丁贤·马来统治者今与后 大马社会本来就充满多样性，开明和保守并存，传统和现代兼具。过去，统治者的地位高高在上，平民百姓不能稍有不敬，更忌讳任何批评。这也是马来传统的一部分。然而，到了今天，民主和平权的意识愈来愈强烈，民间声音也更加抬头。

一旦彭亨州王储东姑阿都拉在15日继任苏丹，接下来，最高元首的人选，也应该没有悬念。

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马来统治者将于1月24日召开特别会议，选出新任最高元首。按照元首轮任的传统，下一任元首应该是由彭亨州苏丹担任。然而，现任彭亨州苏丹，88岁的苏丹阿末沙，因为健康情况不允许，而无法出任。

在此之前，传出彭亨轮空，由排序最接近的柔佛苏丹接掌。

就在幾天前，情况出现变化。彭亨州王室理事会召开会议，一般猜测，应该是商讨让王储东姑阿都拉取代苏丹阿末沙。而东姑阿都拉回应记者时，留下一句耐人寻味的“祈祷最好的结果吧”。

情况发展得很快，如果这是一次和时间赛跑，看来，东姑阿都拉已经跑在前头。1月24日的统治者会议，已经有了首选；而1月31日将进行新任元首宣誓就任典礼，如果不意外，东姑阿都拉就是下一任最高元首。

大马的宪政制度的设计，有其巧妙之处。9州苏丹、拉惹、元端轮流担任最高元首，避免产生争议；而马来统治者的集体领导方式，可以化解内部矛盾，通过集体的力量，达致共同协议。

从莫哈末五世卸任，到新任最高元首即将接位，人民看到这个制度的顺利运作，稳定了局面。

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莫哈末五世退位已是过去，不过，却有余波荡漾。

3名在社交媒体上留言不逊的网民，遭到警方逮捕调查，可能在煽动法令下被提控。

舆论有两重看法。有人认为他们冒犯马来统治者，应该受到严惩；但也有人认为，在网络时代，发表个人意见是一种自由，无须反应过度，只需要适当的警告就可。

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首相署法律部长刘伟强声称要加强立法，加重惩罚冒犯王室者，从而维护统治者的地位。

大马社会本来就充满多样性，开明和保守并存，传统和现代兼具。过去，统治者的地位高高在上，平民百姓不能稍有不敬，更忌讳任何批评。这也是马来传统的一部分。

然而，到了今天，民主和平权的意识愈来愈强烈，民间声音也更加抬头。

有人认为，谈论统治者，乃至作出建设性批评，并不是大逆不道的事，而是寻常。只要是理性和事实，都应该可以拿出来讨论。

况且，在网络年代，已经没有任何东西可以掩盖，也无法进行杜绝，应该更加开放和容忍。

而首相马哈廸说，必须探讨侮辱王室的定义，界定哪一种言论和行为，才构成污辱王室。

这是比较理性的观念，也符合法治原则。