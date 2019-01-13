精彩节目等着你‧18日一起来逛北海庙会 槟州政府近年来在推动宗教及文化节目方面不遗余力，尤其是在农历新年期间，更拨款在北海拉惹乌达路挂上万盏灯笼，为北海增添了浓厚的新年气息，吸引了不少槟民及外州人前来观光及拍照。

工委会呼吁民众踊跃出席2019年己亥年北海新春庙会；左四起是北海新芭观音亭斗母宫总务戴顺标、神务顾问黄成吉、邝志祥及孙意志。

（槟城‧北海12日讯）“2019年己亥年北海新春庙会”将于1月18日至20日，晚上7时至12时假北海新芭观音亭斗母宫前广场举行，欢迎市民踊跃出席，共赴一场浓厚新春气息的新春庙会。

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该庙会由槟州政府主催，峇眼国会议员林冠英服务中心、峇眼惹玛州议员孙意志服务中心及北海新芭观音亭斗母宫联办。

工委会主席邝志祥说，槟州政府近年来在推动宗教及文化节目方面不遗余力，尤其是在农历新年期间，更拨款在北海拉惹乌达路挂上万盏灯笼，为北海增添了浓厚的新年气息，吸引了不少槟民及外州人前来观光及拍照。

曹观友开幕

也是威省市议员的邝志祥说，一连3天的“2019年己亥年北海新春庙会”，每晚的舞台节目都非常精彩，包括第一晚举办有6支醒狮队参与的“幼狮耀舞观摩赛”，槟首长曹观友将莅临开幕。

他说，第2晚“文化照耀北海庙会”将有数十支文化组织及学生团体将呈现节目，第3晚“金曲璀璨北海庙会”

则举办为时90分钟尊巴舞蹈的“全城耀舞迎新春”和著名本地歌手呈现新年歌曲。

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“除了3晚精彩绝伦的舞台节目以外，现场还有一系列的美食夜市街和古早传统文化街等等。”

他说，为了响应绿化槟州的目标，工委会将在现场进行垃圾分类及处理厨余，同时也鼓励民众自带餐具和容器，以实现垃圾不落地的政策。

他说，工委会也准备三3种不同的“兴、旺、发福袋”，每一天将赠送一种福袋给出席的民众（先到先得）。

详情可询问04-3310163或011-15226628。

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孙意志呼吁民众偕老带幼参与庙会，与家人度过美好的新春佳节。民众可将车子停在北海光华小学，斯里乌达公共巴刹及大众银行一带的停车位，该区将有保安员维持交通秩序。

周围公共场所免费停车

北海新芭观音亭斗母宫理事会澄清不曾通过非法看车在庙宇附近向他人收取3令吉停车费，更不曾通过收取停车费来筹募建庙基金。

理事会强调，除了私人地段必须付钱外，该庙周围的公共场所皆可免费停车，民众不必付钱给非法看车员。

邝志祥说，他一直接到民众投诉，非法看车员索取停车费，他已向市局投报，市局执法员也已执法2次，然而逮捕非法看车员属于警方权限，希望警方也加以关注。