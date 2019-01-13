麦嘉强：国际油价涨国内降‧“与金马仑补选有关？ 民政党总秘书麦嘉强说，全马人民在昨天共同目睹了一项“神迹”，即在国际油价上涨的情况下，政府竟可下调RON95及RON97汽油价格1仙，这对全马人民来说都是一项意外惊喜。

（吉隆坡12日讯）民政党总秘书麦嘉强说，全马人民在昨天共同目睹了一项“神迹”，即在国际油价上涨的情况下，政府竟可下调RON95及RON97汽油价格1仙，这对全马人民来说都是一项意外惊喜。

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他发文告说，他欢迎政府的这项举措，并希望政府继续下调油价。不过，他也对政府下调油价的宣布产生了一个疑问，即所谓的油价自由浮动机制，原本应该跟随国际油价的涨跌，做出相应的调整，但为何我国的油价自由浮动机制可以与国际油价反其道而行？

“小弟是一名执业律师，在数学上自问不如曾是会计师的财政部长林冠英，因此，我想向林财长讨教是如何做到这一点，而在每周油价自由浮动机制之下，到底是如何计算出每周的油价？”

麦嘉强强调，身为普通老百姓，他对政府降油价是举手举脚赞同，只是不解在国际油价上涨之时，国内油价却下跌？这是否与今日开打的金马仑国席补选有关？

他也希望政府即便是在补选过后也能够继续调降油价，以减轻人民的生活负担。